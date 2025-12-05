БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът на ЕС опровергава информация за допусната жалба срещу влизането ни в Еврозоната

Съдът на ЕС опроверга информацията, че е допуснал разглеждането на жалбата срещу влизането на България в Еврозоната от 1 януари, съобщи БНР. Това се казва в съобщение от Съда, с което радиото разполага.

"Общият съд не е вземал никакво решение по допустимостта, нито по основателността на жалбата", се посочва в съобщение от Съда на ЕС по повод жалбата.

В профила си във ФБ, бившият вицепремиер Румен Гечев съобщи, че е бил уведомен, че Общият европейски съд с решение от 28 ноември 2025 г. е приел за допустима исковата молба за незаконосъобразност по приемането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г.

От Съда на ЕС уточняват, че жалбата е подадена на 15 септември 2025 г. и е заведена в регистъра от секретариата на Общия съд на Европейския съюз.

Завеждането на жалбата в регистъра, връчването ѝ и разпределянето на делото на съдебен състав по никакъв начин не предопределят изхода на делото.

