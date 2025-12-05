Милиардерът Андрей Бабиш поема премиерския пост в Чехия

Десният милиардер Андрей Бабиш ще бъде новият министър-председател на Чехия, след като обяви, че ще се откаже от потенциален конфликт на интереси, свързан с неговата компания "Агроферт".



Той ще бъде назначен за премиер на 9 декември, съобщи президентът на страната Петър Павел.

Евроскептичната партия на Бабиш Ано спечели чешките парламентарни избори през октомври и сформира коалиция с крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" и дясната партия "Автомобилисти за себе си".

Бабиш е замесен в съдебни проблеми, както в страната, така и в чужбина, свързани с неговата селскостопанска бизнес империя, която е основен получател на субсидии от ЕС.

Издигането му на премиерския пост допълнително накланя Централна Европа в популистка посока.