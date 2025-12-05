БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и...
Чете се за: 00:55 мин.
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета...
Чете се за: 06:15 мин.
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му...
Чете се за: 01:07 мин.
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Милиардерът Андрей Бабиш поема премиерския пост в Чехия

Милен Атанасов от Милен Атанасов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

Встъпва в длъжност на 9 декември

Милиардерът Андрей Бабиш поема премиерския пост в Чехия
Слушай новината

Десният милиардер Андрей Бабиш ще бъде новият министър-председател на Чехия, след като обяви, че ще се откаже от потенциален конфликт на интереси, свързан с неговата компания "Агроферт".

Той ще бъде назначен за премиер на 9 декември, съобщи президентът на страната Петър Павел.

Евроскептичната партия на Бабиш Ано спечели чешките парламентарни избори през октомври и сформира коалиция с крайнодясната партия "Свобода и пряка демокрация" и дясната партия "Автомобилисти за себе си".

Бабиш е замесен в съдебни проблеми, както в страната, така и в чужбина, свързани с неговата селскостопанска бизнес империя, която е основен получател на субсидии от ЕС.

Издигането му на премиерския пост допълнително накланя Централна Европа в популистка посока.

#премиер #Андрей Бабиш #Чехия

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин пряко по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по плуване в малък басейн в Люблин...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
2
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
4
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
5
ГДБОП и ДАНС удариха ДДС измамници, завлекли хазната с милиони
Костадин Костадинов: За първи път видях общонароден протест
6
Костадин Костадинов: За първи път видях общонароден протест

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
4
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
6
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...

Още от: Европа

Кой ще бойкотира юбилейното 70-то издание на "Евровизия 2026"?
Кой ще бойкотира юбилейното 70-то издание на "Евровизия 2026"?
Испанските власти разбиха престъпна мрежа за робски труд на мигранти Испанските власти разбиха престъпна мрежа за робски труд на мигранти
Чете се за: 01:40 мин.
Грейна коледната елха във Варшава (СНИМКИ) Грейна коледната елха във Варшава (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
Стачка в Германия срещу плановете на властта за военна служба Стачка в Германия срещу плановете на властта за военна служба
Чете се за: 00:37 мин.
Замразените руски активи: Мерц и Фон дер Лайен на визита в Белгия Замразените руски активи: Мерц и Фон дер Лайен на визита в Белгия
Чете се за: 01:20 мин.
Неидентифицирани дронове в близост до самолета на Зеленски в Дъблин Неидентифицирани дронове в близост до самолета на Зеленски в Дъблин
Чете се за: 01:30 мин.

Водещи новини

Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Безумие: С 300 км/ч на Околовръстното в София (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството за Бюджет 2026 Постигнато е съгласие между синдикатите, бизнеса и правителството за Бюджет 2026
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков" ПП-ДБ внесе вота на недоверие към кабинета "Желязков"
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция Кметът на Варна Благомир Коцев обжалва наложената му парична гаранция
Чете се за: 01:07 мин.
Регионални
Бойко Борисов: Животът е колело, ще дойде време да ходят пред...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
ПП-ДБ връчи "папка с оставка" на Желязков - премиерът я...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Откриха уран във водата на Харманли, две села минават на водоноски
Чете се за: 00:55 мин.
Регионални
Кола блъсна пешеходец и помете два паркирани автомобила в Русе
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ