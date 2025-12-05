(Не)доверие и власт: Шести вот за кабинета "Желязков" (ОБЗОР)

ПП-ДБ внесоха вот на недоверие към правителството на Росен Желязков.

Темата е за провал в икономическата политика.

Това е шести вот срещу кабинета и идва след масови протести в страната.

Дебатът по вота трябва да се проведе не по-рано от 3 календарни дни и не по-късно от 7 след внасянето му.

Кои партии дадоха заявка за подкрепата му и каква е позицията на управляващите?

Както бяха обявили, днес по обяд ПП-ДБ внесоха шестия поред вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков.

Искането за оставка на правителството са подкрепили още депутати от АПС и МЕЧ.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори, право на всяка опозиция е да иска вот на недоверие.

Дебатът и гласуването на вота трябва да се проведе в рамките на седмица от подаването му.



Асен Василев обясни, че предприемат този ход, защото правителството не е чуло исканията за оставка на протеста от 1 декември.

Асен Василев - ПГ на ПП-ДБ: Това е първият вот, който се внася и с активното участие на най-младото поколение на България. Бъдещето принадлежи на тях и ние сме длъжни да им го осигурим. Ако това правителство има грам разум, то ще чуе гласа на българските граждани и ще подаде оставка незабавно.



Божидар Божанов - ПГ на ПП-ДБ: Внесохме този вот на недоверие с подкрепата на АПС и МЕЧ, за което им благодарим, но очаквам той в зала да бъде подкрепен от всеки, който има малко останал политически инстинкт. Очаквам да отидем на избори максимално бързо.

Атанас Атанасов - ПГ на ПП- ДБ: Внасяме вот на недоверие за провала в икономиката. Искам да припомня една знаменателна фраза на американския президент Клинтън, който каза: "Икономиката, глупако!", така че глупаците да си дадат сметка, защо искаме това правителство да си отиде.

Ивайло Мирчев - ПГна ПП-ДБ: Едно настояване пред Пеевски. Да спре да си играе с етническата карта на страната, да спре да използва българските турци, българските роми като жив щит в последен негов опит да се спаси от това да бъде изкаран от обществено-политическия живот на България.

Цялата парламентарна група на АПС се е подписала под искането за оставка на правителството, обяви Хайри Садъков.

Хайри Садъков - председател на ПГ на АПС: Имайки предвид и националното покритие на протеста в България срещу политиката на правителството и вече персонализирането върху две фигури, затова ние сме съвносители на вота на недоверие.

Оставката на правителството беше тема и на блиц контрола в парламента.

От ПП-ДБ и МЕЧ атакуваха политиката в областта на икономика, Желязков не се съгласи.

Росен Желязков, министър - председател: Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа. Ще стигнем около 3 % растеж. Може би ще бъдем на 2 място по растеж. Ще имаме за следващата година по макроикономическа прогноза също изключително висок БВП. Безработицата трайно намалява. Тази година по ПВУ рекордно ще бъдат инвестирани около 5 млрд. лв. Приходните агенции отбелязаха рекордна събираемост - 9 млрд. повече сравнено с 2024. И всичко това е изсветляване на бизнеса. Хипотезата, за която питате е предвидена в чл. 89. Ал 2 в бг Конституция.

От ПП-ДБ и МЕЧ обаче директно попитаха.

Кирил Веселинов - председател на ПГ на МЕЧ: Кога ще подадете оставка, г-н Желязков, защото аз виждам, че вие сте като заложник в ръцете на Борисов и Пеевски. Росен Желязков, министър - председател: Хипотезата, за която питате е предвидена в чл. 89. Ал 2 в бг Конституция.

Така премиерът напомни, че правителството пада, когато мнозинството подкрепи вот на недоверие. А Елисавета Белобрадова от името на всички протестиращи му връчи папка с неговата оставка.

Той я взе, но я остави настрани.

Лидерът на ГЕРБ очаква да види конкретните мотиви за вота, но отбеляза:

снимки: Десислава Кулелиева, БНТ / БТА

Бойко Борисов - председател на ПГ на ГЕРБ - СДС: През тази година ние предоговорихме плана за възстановяване, милиарди влязоха в България, при положение, че предишните 3 години едно, един лев не беше влязал в България. През този период направихме два договора за два нови завода.

А за парламентраната подкрепа на правителството Борисов е подготвил тест. От ГЕРБ - СДС внесоха предложение за закриването на комисията "Сорос", която беше създадена по инициатива на "ДПС - Ново начало".

Бойко Борисов - председател на ПГ на ГЕРБ - СДС: Аз съм се подписал първи, да закрием комисията СОРОС. И тук апелирам към колегите от ПП и ДБ, които при гласуването, 17 души ги нямаше в залата и тази комисия мина. А днеска внасям проект на решение да отпадне тази комисия и ще видим как ще гласуват всички.

Дали този ход ще разклати отношенията между Пеевски и Борисов ще разберем още другата седмица.



