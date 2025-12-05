БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПГ на ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия относно дейността на Джордж Сорос в България

Милена Кирова
Всичко от автора
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
"Народното събрание на Република България не е разследващ орган”, пише в мотивите на решението

ротация стабилност заработи парламентът
Парламентарната група на ГЕРБ внесе в деловодството на Народното събрание проект на решение за преустановяване на съществуването на временна комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на Република България, финансиращи български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт.

“Народните представители нямат правно основание да разследват частни лица или фондации. Народното събрание на Република България не е разследващ орган”, пише в мотивите на решението.

“Временна комисия с такъв предмет на дейност атакува гражданското общество, което прокарва линия на авторитаризъм и е несъвместимо с принципите и ценностите на парламентарната демокрация. Демокрациите работят с правила и закони, а не с лов на вещици”, се подчертава още в проекта на решението.

В проекта се посочва, че предметът на работа на комисията излиза извън конституционно определените правомощия на Народното събрание, което упражнява законодателна власт и парламентарен контрол. Позовавайки се на Конституцията и Правилника за организацията и дейността на НС, в мотивите се подчертава, че временните комисии могат да извършват единствено проучвания и анкети по конкретни въпроси, но не и разследвания на частни лица или фондации.

Преустановяването на дейността на временната комисия ще бъде стъпка в посока на възстановяването на общественото доверие и намаляване на поляризацията в българското общество и ще освободи време и енергия на народните представители за реализиране на приоритетите на гражданите.

