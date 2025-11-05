БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

НС одобри създаването на комисия за дейността на фондациите на Сорос у нас

Чете се за: 00:50 мин.
У нас
НС одобри създаването на комисия за дейността на фондациите на Сорос у нас
Снимка: Архив/БТА
Парламентът създаде временна комисия за изясняване на всички факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации на територията на България, финансиращи физически или юридически лица и НПО, както и установяване на свързаността им с партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт.

"За" гласуваха "ДПС - Ново начало", "Възраждане", БСП, ИТН, МЕЧ и независимите. От ГЕРБ гласуваха "против" и "въздържал се".

През февруари т.г. парламентът отхвърли създаване на временна комисия за дейността на Джордж и Александър Сорос у нас. При гласуването тогава групата на "Възраждане" напусна зала.

