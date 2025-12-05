БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нов модел военна служба в Германия - доброволна, платена и минимум 6 месеца

Емилия Запартова
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Днешното решение на депутатите предизвика протести

нов модел военна служба германия доброволна платена минимум месеца
Снимка: БТА
Германия прие закон за нов модел на военна служба. Тя е доброволна, но въпреки това предизвика протести на млади хора.

Берлин отмени задължителната казарма за мъжете през 2011- та година и след това стана все по-трудно да привлича доброволци за краткосрочна служба.

Мнозинството германски депутати подкрепиха законопроекта, който изисква младите хора да се подлагат от догодина на медицински прегледи и възстановява военната регистрация.

Това важи за всички мъже, родени на или след 1януари 2008-ма. Набирането на войници ще бъде доброволно.

Целта е да бъдат привлечени достатъчно, без да се налага връщането на задължителната военна служба - идея, която не среща пълно одобрение от страна на Германската социалдемократическа партия – по-малкия коалиционен партньор в правителството на канцлера Фридрих Мерц.

Борис Писториус - министър на отбраната на Германия: Нашите съюзници признават целия напредък, който постигнахме през последните години, от оборудването и инфраструктурата до парите, с които сега разполага Бундесверът. Със споразумението ни по Закона за модернизация на военната служба, ние правим още една решителна стъпка за нашата отбранителна способност.

Ако няма достатъчно мъже, за да се увеличи числеността на Бундесвера, ще се прибягва до избор на военнослужещи чрез лотария.

За това обаче трябва отделна резолюция на Бундестага.

Днешното решение на депутатите предизвика протести.

Янис Алтхоф - „Алианс не на военната служба“: Медицинският преглед е само първата стъпка към наборната военна служба. Прегледът е просто модел, за да може казармата да бъде въведена задължително малко по малко.

Планът предвижда заплащане на доброволците от минимум 2 600 евро на месец при 6 месечна служба преди данъци.

Допълнителни предимства се предлагат за по-дълъг ангажимент.

През последните години броят на военнослужещите в Германия е стигнал 180 000 души, в сравнение с 300 000 през 2001 - ва.

#военна служба #Германия

