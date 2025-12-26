Oбмислят забрана на социалните медии за деца в Германия?

Германският министър на цифровата и държавна модернизация Карстен Вилдбергер изрази готовност за забрана на социалните медии за деца, подобна на тази в Австралия, пише ДПА.

„Виждам много предимства в това. Считам, че въпросът за възрастовото ограничение е повече от оправдан“, каза министърът пред ДПА.

снимка: БТА

„Сега въпросът е: Как да им дадем възможност да се развиват здравословно, както предишните поколения, които не са имали социални медии?“

Вилдбергер, бивш шеф на технологичния конгломерат MediaMarktSaturn, е първият министър на цифровата и държавна модернизация в Германия.

Забраната на социалните медии за лица под 16-годишна възраст в Австралия влезе в сила на 10 декември и оттогава предизвика дискусии в много държави дали да последват този пример.

Австралийският закон забранява на лица под 16-годишна възраст да имат свои акаунти в много социални медийни платформи. Властите поясниха, че целта е да се защитят младите хора от кибертормоз, проблемно използване и тревожно съдържание.

Проучвания, доклади и наблюдения показват колко дълбоко социалните медии се намесват в развитието на младите хора.

Позовавайки се на експертна комисия, назначена от германското правителство за защита на децата и младежите в дигиталната ера, Вилдбергер заяви, че е необходимо да се проведе дискусия за това коя е подходящата възраст за младите хора да използват социалните медии.

Експертната група започна работата си преди няколко месеца и се очаква да изготви препоръки до лятото. Те включват, наред с други неща, възможни възрастови ограничения, както и широко обсъждания въпрос за забраната на мобилните телефони в училищата.