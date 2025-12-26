БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Oбмислят забрана на социалните медии за деца в Германия?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Запази

Германският министър на цифровата и държавна модернизация изрази готовност за това

милион австралийски деца останаха без социални мрежи
Слушай новината

Германският министър на цифровата и държавна модернизация Карстен Вилдбергер изрази готовност за забрана на социалните медии за деца, подобна на тази в Австралия, пише ДПА.

„Виждам много предимства в това. Считам, че въпросът за възрастовото ограничение е повече от оправдан“, каза министърът пред ДПА.

снимка: БТА

„Сега въпросът е: Как да им дадем възможност да се развиват здравословно, както предишните поколения, които не са имали социални медии?“

Вилдбергер, бивш шеф на технологичния конгломерат MediaMarktSaturn, е първият министър на цифровата и държавна модернизация в Германия.

Забраната на социалните медии за лица под 16-годишна възраст в Австралия влезе в сила на 10 декември и оттогава предизвика дискусии в много държави дали да последват този пример.

Австралийският закон забранява на лица под 16-годишна възраст да имат свои акаунти в много социални медийни платформи. Властите поясниха, че целта е да се защитят младите хора от кибертормоз, проблемно използване и тревожно съдържание.

Проучвания, доклади и наблюдения показват колко дълбоко социалните медии се намесват в развитието на младите хора.

Позовавайки се на експертна комисия, назначена от германското правителство за защита на децата и младежите в дигиталната ера, Вилдбергер заяви, че е необходимо да се проведе дискусия за това коя е подходящата възраст за младите хора да използват социалните медии.

Експертната група започна работата си преди няколко месеца и се очаква да изготви препоръки до лятото. Те включват, наред с други неща, възможни възрастови ограничения, както и широко обсъждания въпрос за забраната на мобилните телефони в училищата.

„Да седиш един-два часа, да учиш, да бъдеш внимателен и да не се разсейваш от различни неща е основна предпоставка за развитието. В този смисъл мисля, че това не само е разумно, но и че дължим на децата тази възможност“, каза Вилдбергер, добавяйки, че е важно да се вслушваме в учителите, които се занимават с това всеки ден.

#забрана социални мрежи #Германия #деца

Последвайте ни

ТОП 24

Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
1
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...
Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово
2
Обявиха частично бедствено положение в село Гелеменово
Жълт код за студено време в 10 области
3
Жълт код за студено време в 10 области
САЩ нанесоха удари в Нигерия
4
САЩ нанесоха удари в Нигерия
Аварирал снегорин затруднява движението на изхода на Монтана
5
Аварирал снегорин затруднява движението на изхода на Монтана
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и тежко болните деца
6
Тази година "Българската Коледа" ще подкрепи хронично и...

Най-четени

Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
1
Отиде си операторът, режисьор и писател-документалист Георги Смиленов
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
2
Усложнена зимна обстановка предстои в празничните дни
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се разпространява епидемично у нас
3
Проф. Тодор Кантарджиев предупреждава: Грипът вече се...
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
4
Шофьор помете хора на тротоар във Варна, две жени са загинали
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на войната
5
Нов взрив в Москва: Зеленски съобщи подробности по план за край на...
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има опасност от "черен лед"
6
Повече от 30 часа вали сняг на прохода "Шипка", има...

Още от: Европа

Преговорите за Украйна продължават
Преговорите за Украйна продължават
Двама души изчезнаха край бреговете на Югозападна Англия след традиционно плуване на Коледа Двама души изчезнаха край бреговете на Югозападна Англия след традиционно плуване на Коледа
Чете се за: 00:47 мин.
Оръжията не заглъхват и на Коледа: Русия и Украйна си разменят въздушни удари Оръжията не заглъхват и на Коледа: Русия и Украйна си разменят въздушни удари
Чете се за: 03:12 мин.
Папата призова за край на войните по света в коледното си обръщение Папата призова за край на войните по света в коледното си обръщение
Чете се за: 03:17 мин.
Изправени пред свръхтуризъм: Красивите градчета на Елзас вземат мерки Изправени пред свръхтуризъм: Красивите градчета на Елзас вземат мерки
Чете се за: 04:52 мин.
Милиони вярващи по целия свят посрещнаха Рождество Христово Милиони вярващи по целия свят посрещнаха Рождество Христово
Чете се за: 03:10 мин.

Водещи новини

Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е длъжна още по-високо да издигне своя глас
Патриарх Даниил: Във времена като сегашните Православната църква е...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
Любчо - история за обич и грижа Любчо - история за обич и грижа
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Жълт код за студено време в 10 области Жълт код за студено време в 10 области
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Седем души са ранени при катастрофа край Монтана Седем души са ранени при катастрофа край Монтана
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
България празнува втория ден на Рождество Христово
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ситуацията в Гелеменово се нормализира - предстои описване на щетите
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Над 3 720 000 лева събра "Българската Коледа", кампанията...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
САЩ нанесоха удари в Нигерия
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ