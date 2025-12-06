Украйна под руски обстрел: Хиляди домакинства останаха без отопление и вода

Нови масивни руски удари срещу украинската енергийна инфраструктура оставиха без отопление и вода хиляди домакинства. През изминалата нощ срещу Украйна са били изстреляни 652 дрона и 51 балистични ракети. На този фон във Флорида трети ден продължават преговорите между представители на Украйна и Съединените щати по плана за мир на Вашингтон. Двете страни определиха досегашните разговори като "конструктивни". В същото време британският премиер Киър Стармър ще приеме в понеделник лидерите на Украйна, Франция и Германия.

Целта на Русия е да причини страдания на милиони украинци, написа президентът Зеленски в социалните мрежи. Той съобщи, че руски дронове са опожарили основната сграда на гарата във Фастов - град, разположен на около 70 километра от Киев. Според Зеленски нападението е безсмислено от военна гледна точка и руската страна е наясно с този факт. Жертви няма, но е засегнат железопътният трафик.

Олександър Перцовски - Украински държавни железници: "Ударът беше срещу крайградско депо, където не се обслужват локомотиви, а само електрически влакове, така наречените "електрички". Те свързват Киев и Киевска област."

Руски дронове и ракети са поразили енергийни обекти в Черниговска, Запорожка, Лвовска и Днепропетровска области, посочват украинските власти. В Одеска област 9500 абонати остават без отопление, 34 хиляди домакинства са без вода. Премиерът Юлия Свириденко обяви, че се налагат допълнителни прекъсвания на електрозахранването в цялата страна за стабилизиране на мрежата по време на ремонтно-възстановителните работи. Запорожката ядрена централа е останала временно без външно захранване, съобщи Международната агенция за атомна енергия. Това се случва за 11-и път от началото на войната.

Олена Хомик - жителка на Киевска област: "Спешно се нуждаем от оръжия, светът трябва да се обедини и да ни помогне. Нека г-н Тръмп ни чуе, той е лъган, вкарван е в делюзия. Не можеш да се договориш с Русия. Това не е страна, която ще отстъпи."

От Флорида украинските и американските преговарящи екипи призоваха Русия да демонстрира "сериозен ангажимент за постигане на дълготраен мир". Специалният американски пратеник Стив Уиткоф и секретарят на украинския съвет за национална сигурност Рустем Умеров изтъкват, че възможностите за край на войната зависят от готовността на Русия да предприеме стъпки за деескалация и спиране на убийствата. Украинската страна е била информирана за разговорите на Уиткоф с руския президент Путин в Москва, завършили "без компромис".

Сред основните различия между Киев и Москва остават гаранциите за сигурност на Украйна след войната и исканията за териториални отстъпки.