СЪБИТИЯТА НА 2025: Заплахата от дронове над Европа: новата ера на отбраната

Европа преживя вълна от инциденти с дронове - над летища, военни бази и ядрени обекти. За НАТО и ЕС не остана съмнение кой стои зад хибридните атаки.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: "Дръзките действия на Русия във въздуха по източния ни фланг се увеличават. Видяхме дронове да нарушават въздушното пространство в Румъния, Естония, Латвия и Литва. Независимо дали е умишлено или не, това е опасно и неприемливо." Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Нещо ново и опасно се случва в нашето небе... Полети бяха приземени, военни изтребители се намесиха и бяха взети контрамерки, за да се гарантира безопасността на нашите граждани."

Дроновете вече промениха характера на войната в Украйна. През изминалите месеци НАТО и ЕС също осъзнаха, че континентът спешно се нуждае от по-добра защита срещу новата заплаха. Не е финансово рентабилно изтребители F-16 и F-35 и системи за противовъздушна отбрана, които струват милиарди, да се използват за неутрализирането на безпилотни летателни средства, струващи няколкостотин евро.

ЕС обеща изграждането на "стена срещу дроновете", а НАТО лансира операция "Източен страж". С една цел: бързо проследяване и неутрализиране на вражески летателни апарати.

"Стената" е част от новата радикална промяна в отбранителната доктрина на ЕС, свързана със сериозни военни инвестиции, съвместни проекти между държавите, ударно увеличаване на производството. Европа се готви сама да противодейства не само на дроновете, но и на ракетни нападения и заплахи от Космоса.

В Брюксел нарекоха новата политика "Големият взрив" в отбраната.

Андрюс Кобилюс, еврокомисар по отбраната: "Европейците ще инвестират общо 6,8 трилиона евро до 2035 г. в сигурност. В реални отбранителни способности ще отидат 50% от тези инвестиции - 3,4 трилиона евро. Това е истински Голям взрив - националните разходи за отбрана ще бъдат 100 пъти по-големи от разходите за отбрана на ЕС. Нашата цел е да постигнем отбранителна готовност преди 2030 г., а причината са плановете на Путин. Целта е да спрем агресията, да предотвратим нова война и да запазим мира.

Част от "Големия взрив" е и SAFE - новият финансов инструмент от дългосрочни заеми с ниска лихва и 10-годишен гратисен период. Държавите ще си разпределят 150 милиарда евро. 2,6 милиарда евро от тях може да получи България. По този инструмент вече страната ни подписа договор с германския концерн "Райнметал", с който беше дадено началото на проект за изграждане на завод за барут и боеприпаси у нас.

Тръмп също допринесе за промяната във военната политика на Европа. На срещата на върха на НАТО в Хага през юни съюзниците се разбраха да увеличат разходите си за отбрана до 5% от БВП до 2035 година.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Аз им го казах. Ако не плащате, няма да ви защитаваме."

Тръмп, войната в Украйна, дроновете, хибридните и кибератаки сложиха край на илюзиите на Европа за мира като даденост. Старият континент преосмисля своята идентичност с най-мащабната трансформация в отбраната от края на Втората световна война насам.