ЕС и Украйна ще изразходват 2 млрд. евро за производство на дронове

ЕС и Украйна постигнаха съгласие да изразходват общо два милиарда евро за производството на дронове. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Решителни действия от страна на ЕС биха довели до поврат във войната в Украйна, уверена е Урсула фон дер Лайен. Тя заяви, че финансовата подкрепа за Киев ще позволи на Украйна да увеличи производствения си капацитет за дронове и същевременно ще даде възможност на ЕС да се възползва от тази технология.

Председателят на ЕК и генералният секретар на НАТО подчертаха и нуждата от ускорено изграждане на така наречената стена срещу дронове на източния фланг.

"Европа трябва да даде силен и единен отговор на нахлуването на дронове от Русия по нашите граници. И затова ще предложим незабавни действия за създаване на стена от дронове като част от инициативата "Бдителност по източния фланг". Трябва да действаме заедно с Украйна и с НАТО", каза Урсула фон дер Лайен. "Трябва да защитим небето си. Инициативата за стена от дронове е навременна и необходима, защото в крайна сметка не можем да харчим милиони евро или долари за ракети, за да унищожим дронове, които струват само няколко хиляди долара. Така че се нуждаем от стена от дронове", посочи Марк Рюте.

Критичният коментар на Кремъл не закъсня.

"Изграждането на стени винаги е лошо, както показва историята. Доста е тъжно, че тази милитаристична конфронтационна политика на Украйна, сега може потенциално да се материализира в изграждането на нови разделителни стени", коментира Дмитрий Песков, говорител на Кремъл.

Украинската армия започна разполагането на своя мисия в Дания за споделяне между Киев и Копенхаген на украинския опит в сферата на отбраната срещу нападения с дронове. В съобщение по този повод украинският президент напомни, че към днешна дата страната му е с най-голям опит в Европа в тази област. Според Володимир Зеленски споделянето на този опит може да се окаже ключов елемент в бъдещата европейска стена срещу дронове.