БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на...
Чете се за: 01:30 мин.
НА ЖИВО: Тържествената церемония на площад "Св....
Чете се за: 01:10 мин.
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мартин Божилов: Вярвах, че отборът ни има огромен потенциал и ето връща се с медал

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Бившето либеро на тима ни сподели, че има малко разочарование в него, че се е отказал от националния отбор преди световното първенство.

мартин божилов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мартин Божилов, който доскоро беше част от националния тим, сподели пред БНТ какво е да наблюдава вече отстрани играта на своите съотборници. Волейболистите на България станаха световни вицешампиони във Филипините.

"Аз се чувствам изключително щастлив, защото вярвах в този отбор. Вярвах, че те имат огромния потенциал да направят нещо голямо и ето, виждате, отборът се връща с медал", каза той.

"Още от миналата година, както започнах този проект и бях с тях, видях, че има потенциал в този отбор да се направи една малка крачка. Тази година в Лигата на нациите те загаднаха за своя огромен потенциал и вече на световното първенство показаха това, на което са способни", добави Божилов.

Той сподели, че има малко разочарование в него, че се е отказал от националния тим преди световното първенство.

"Това щеше бъде прекрасен завършек на кариерата ми в националия отбор. Но аз съм изключително щастлив, защото успях да дам път на едно младо момче, което е бъдещето на този отбор и колкото по-рано се приобщи към големия волейбол, толкова по-добре за него. За мен това е една прекрасно свършена работа", завърши волейболистът.

Вижте интервюто на Виктория Георгиева във видеото!

Свързани статии:

Дамян Колев: Симоне Анцани ми каза, че трябва да съм много горд за това, което сме постигнали
Дамян Колев: Симоне Анцани ми каза, че трябва да съм много горд за това, което сме постигнали
Чете се за: 01:25 мин.
Мартин Атанасов: Благодаря на всички хора, които са дошли днес да ни подкрепят
Мартин Атанасов: Благодаря на всички хора, които са дошли днес да ни подкрепят
Чете се за: 01:30 мин.
#Български национален отбо по волейбол за мъже #Мъжки национален отбор по волейбол за мъже #посрещане на световните вицешампиони по волейбол 2025 г. #Мартин Божилов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
1
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
2
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
3
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по...
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
4
София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол
5
"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни...
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
6
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
3
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
4
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
5
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
6
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...

Още от: Специално за БНТ

8 000 бегачи ще се включат в софийския маратон
8 000 бегачи ще се включат в софийския маратон
Евелина Аспарухова: Моите адмирации за треньора, този възход на отбора в голям процент се дължи на него Евелина Аспарухова: Моите адмирации за треньора, този възход на отбора в голям процент се дължи на него
Чете се за: 01:47 мин.
Димитър Добрев: Дай Боже другия път да се окичим със златния медал Димитър Добрев: Дай Боже другия път да се окичим със златния медал
Чете се за: 01:35 мин.
Виктор Йосифов: Сребърният медал е равносилен на златен Виктор Йосифов: Сребърният медал е равносилен на златен
Чете се за: 02:30 мин.
Дамян Колев: Симоне Анцани ми каза, че трябва да съм много горд за това, което сме постигнали Дамян Колев: Симоне Анцани ми каза, че трябва да съм много горд за това, което сме постигнали
Чете се за: 01:25 мин.
Приятелката на Александър Николов: Посрещнах националите със сълзи на очите Приятелката на Александър Николов: Посрещнах националите със сълзи на очите
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти
НА ЖИВО: Тържествената церемония на площад "Св. Александър...
Чете се за: 01:10 мин.
Национални отбори
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София Световният шампион по лека атлетика за хора с увреждания Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото Съдът оправда прокурор Константин Сулев по делото за обвиненията срещу Пепи Еврото
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Двама души са открити мъртви в трюма на кораб на бургаското пристанище
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Чете се за: 03:50 мин.
По света
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ