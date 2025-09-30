Мартин Божилов: Вярвах, че отборът ни има огромен потенциал и ето връща се с медал

Мартин Божилов, който доскоро беше част от националния тим, сподели пред БНТ какво е да наблюдава вече отстрани играта на своите съотборници. Волейболистите на България станаха световни вицешампиони във Филипините.

"Аз се чувствам изключително щастлив, защото вярвах в този отбор. Вярвах, че те имат огромния потенциал да направят нещо голямо и ето, виждате, отборът се връща с медал", каза той.

"Още от миналата година, както започнах този проект и бях с тях, видях, че има потенциал в този отбор да се направи една малка крачка. Тази година в Лигата на нациите те загаднаха за своя огромен потенциал и вече на световното първенство показаха това, на което са способни", добави Божилов.

Той сподели, че има малко разочарование в него, че се е отказал от националния тим преди световното първенство.

"Това щеше бъде прекрасен завършек на кариерата ми в националия отбор. Но аз съм изключително щастлив, защото успях да дам път на едно младо момче, което е бъдещето на този отбор и колкото по-рано се приобщи към големия волейбол, толкова по-добре за него. За мен това е една прекрасно свършена работа", завърши волейболистът.

Вижте интервюто на Виктория Георгиева във видеото!