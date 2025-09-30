Спортни новини 29.09.2025 г.

Българският параолимпиец Ружди Ружди спечели шестата си световна титла на тласкане на гюле в клас F55. Това се случи на Световното първенство по лека атлетика за хора с увреждания в Делхи, Индия. Той стигна до първото място със световен рекорд от 12 метра и 94 сантиметра, подобрявайки собственото си върхово постижение с 26 см.

Ружди е двукратен параолимпийски шампион (Рио 2016 и Париж 2024 - вероятно се има предвид квалификация/очаквания за Париж), първата му световна титла е от Доха през 2015 г. и е трикратен европейски шампион (2014-2016 г.).

Националният отбор по футбол трябва да вземе пример от волейболистите и да контролира егото си - това заяви новият селекционер на представителния тим Александър Димитров. "Волейболните практики" ще бъдат приложени още на следващия лагер на тима. Димитров очаква подобрение в представянето още в предстоящите два мача с Турция и Испания.

Лудогорец спечели първа победа във вътрешното първенство от три мача насам, като надви Монтана с 3:0 у дома и изпревари Левски в класирането.Треньорът на Левски Хулио Веласкес призна за слаба игра и загуба срещу Локомотив Пловдив, но призова да не се правят генерални изводи от този мач. Предстои гостуване на Ботев Пловдив в отложен мач от 6-ия кръг на Първа лига.

Милан се изкачи на върха в италианската Серия А, след като надви Наполи с 2:1 у дома в голямо дерби от 5-ия кръг.