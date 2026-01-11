Елизара Енчева завърши втора на ITF турнира в Хургада

Българската тенисистка Елизара Енчева не успя да спечели титлата на турнира на твърди кортове в Хургада с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под №3 българка загуби на финала от рускинята Даря Егорова с 5:7, 1:6 за 88 минути.

Енчева водеше с 5:4 в първия сет, но след това съперничката ѝ спечели девет от следващите десет гейма и затвори мача.

Преди финала българката постигна четири поредни победи в турнира.

Енчева е част от националния отбор на България за Били Джийн Кинг Къп и има една титла от турнири от този ранг на ITF, спечелена в средата на миналата година в Румъния.