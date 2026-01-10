БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
София ще бъде домакин на волейболните квалификации за момичета до 18 години

Деца
България U18 волейбол жени
Снимка: БФ Волейбол
София ще бъде домакин на първия кръг от зоналните квалификации за европейското първенство по волейбол за жени под 18 години. Турнирът ще се проведе от 13 до 17 януари в зала „Христо Ботев“ и ще събере седем национални отбора.

Състезанието се организира по правилата на Европейската конфедерация по волейбол. Отборите са разделени в две групи и ще играят по системата „всеки срещу всеки“. Първите два тима от всяка група продължават на полуфиналите.

Победителят в турнира ще си осигури директно място на финалите на европейското първенство, които ще се проведат през юли 2026 г. в Латвия и Литва.

Българският национален отбор, воден от селекционера Атанас Петров, е в Група А заедно с Косово, Черна гора и Гърция. В Група Б са отборите на Румъния, Турция и Сърбия.

