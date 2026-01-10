София ще бъде домакин на волейболните квалификации за момичета до 18 години

София ще бъде домакин на първия кръг от зоналните квалификации за европейското първенство по волейбол за жени под 18 години. Турнирът ще се проведе от 13 до 17 януари в зала „Христо Ботев“ и ще събере седем национални отбора.

Състезанието се организира по правилата на Европейската конфедерация по волейбол. Отборите са разделени в две групи и ще играят по системата „всеки срещу всеки“. Първите два тима от всяка група продължават на полуфиналите.

Победителят в турнира ще си осигури директно място на финалите на европейското първенство, които ще се проведат през юли 2026 г. в Латвия и Литва.

Българският национален отбор, воден от селекционера Атанас Петров, е в Група А заедно с Косово, Черна гора и Гърция. В Група Б са отборите на Румъния, Турция и Сърбия.