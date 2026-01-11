БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският посланик в Скопие след нападението:...
Чете се за: 04:42 мин.
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:30 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

Йоана Илиева с пето място на сабя на Гран При в Тунис

Чете се за: 01:10 мин.
Йоана Илиева с пето място на сабя на Гран При в Тунис
Йоана Илиева завърши на пето място в надпреварата на сабя жени на Гран При в Тунис. В турнира участваха 154 фехтовачки от 28 държави, включително всички от топ 10 в световната ранглиста.

Българката започна силно с победа над италианката Алесия ди Карло с 15:11. След това надделя над Зайнаб Дажибекова от Узбекистан с 15:9 и стигна до топ 16. В следващия двубой отстрани Жиюнг Чой от Южна Корея, след като съперничката ѝ се оттегли по медицински причини. В битката за полуфиналите Илиева загуби от Алина Михайлова с 11:15 и завърши пета.

Белослава Иванова също се представи достойно. Тя победи в оспорван двубой вицеолимпийската шампионка Сара Балцер от Франция с 15:14, но след това отстъпи на италианката Тоскан Тори и зае 32-ро място.

При мъжете Николай-Томас Георгиев загуби първия си двубой от унгареца Крисциан Раб и приключи участието си на 59-о място.

