Йоана Илиева с пето място на сабя на Гран При в Тунис

Йоана Илиева завърши на пето място в надпреварата на сабя жени на Гран При в Тунис. В турнира участваха 154 фехтовачки от 28 държави, включително всички от топ 10 в световната ранглиста.

Българката започна силно с победа над италианката Алесия ди Карло с 15:11. След това надделя над Зайнаб Дажибекова от Узбекистан с 15:9 и стигна до топ 16. В следващия двубой отстрани Жиюнг Чой от Южна Корея, след като съперничката ѝ се оттегли по медицински причини. В битката за полуфиналите Илиева загуби от Алина Михайлова с 11:15 и завърши пета.

Белослава Иванова също се представи достойно. Тя победи в оспорван двубой вицеолимпийската шампионка Сара Балцер от Франция с 15:14, но след това отстъпи на италианката Тоскан Тори и зае 32-ро място.

При мъжете Николай-Томас Георгиев загуби първия си двубой от унгареца Крисциан Раб и приключи участието си на 59-о място.