Космически рекорд - НАСА предаде съобщение на над 350 милиона километра

НАСА счупи рекорд като успешно предаде и получи лазерно съобщение на разстояние над 350 милиона километра, което е по-далеч от разстоянието между Земята и Марс.

Това стана чрез космическия кораб Psyche, изстрелян през 2023 г. с цел изследване на астероида 16 Psyche.

Космическият кораб е оборудван с лазерен приемник, способен да предава и приема сигнали към Земята. Наземни станции на НАСА в Калифорния, включително Обсерваторията Паломар, успяват да уловят дори най-слабите фотони и да ги преобразуват в данни.

През 2023 г. НАСА вече тества системата, излъчвайки HD видео (клип на котка, гонеща лазер) от 31 милиона километра.

Експертите подчертават, че усъвършенстването на тази система ще позволи предаване на данни от Марс в почти реално време. Това означава, че в бъдеще човечеството ще може да гледа предаване на живо от първата мисия на астронавти до Червената планета.



