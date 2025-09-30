Корупционният скандал в "Автомобилна администрация": Има ли опит за прикриване на случая?

Няма "чадър" над корупцията в ИА "Автомобилната инспекция", категоричен е вицепремиерът и транспортен министър. Гроздан Караджов отхвърли твърденията на Богдан Милчев, че е направен опит да се прикрие случая с искан подкуп на шофьори на камиони с техника за концерта на Роби Уилямс в София. Предвижда се автомобилната инспекция да премине към МВР и така да се намали корупционния риск.

Сигналът за двамата служители, поискали подкуп от шофьори на камиони с техника за концерта на Роби Уилямс, е подаден в четвъртък вечерта. Транспортният министър увери, че от Агенцията са оказали пълно съдействие на полицията и корумпираните са задържани на следващия ден на работните им места.

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията: "След като бяха на смяна, те се случиха дежурни, бяха прибрани от органите на МВР и може би точно за това, че се оказа пълно съдействие бяха хванати и тези косвени, други, доказателства. Парите, тези задържани удостоверения и т.н."

Транспортният министър заяви още, че двамата служители са уволнение веднага след като сигналът от пострадалите шофьори е бил потвърден.

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията: "За конкретния случай мога да кажа, че е срам и позор това, което се е случило. То е срам и лично за мен, защото макар само от 8 месеца, полагам всячески усилия да се отървем от този недъг. Той е бич не само за нас като Агенция, той е бич за цялото общество."

За последните осем месеца са уволнени още 7 други служители, за които е имало сигнали и са установени данни, че те са основателни. Единственият проблем тези хора да не бъдат предадени на прокуратурата е, че сигналите са били анонимни.

Богдан Милчев от Института за пътна безопасност твърди, че корупцията в Автомобилната администрация се прикрива:

"Включително и този случай е направен опит да бъде прикрит. Той щеше да бъде прикрит и от нас, от ИПБ, но посолството на Великобритания се е намесило в целия този проблем и те не са могли тогава да прикрият случая и е трябвало да задържат тези служители.

- Кой ги прикрива, кой прави този опит за прикриване?

- Ами тези, които покровителстват тази корупция, за която преди малко…

- Кой, кой, кой покровителства?

- Екипът на министерството на г-н Караджов и той трябва или сам да се изчисти от него или да си признае."

Гроздан Караджов, вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията: "Когато го каже с имена и тези хора го заведат в съда, тогава ще има някаква стойност. Така че този храбър КАТ-аджия може да даде имената на корумпираните,на секундата ще ги дам на главния прокурор."

Според вицепремиера, контролните функции на автомобилната инспекция трябва да бъдат преместени в МВР:

"Трябва да има един контролен орган на пътя. Трябва това двуединство на Автомобилната администрация - тя си издава лицензите и в същото време тя контролира на пътя да бъде прекъснато. И наистина очаквам деня, в който част от ДАИ, която контролира на пътя ще бъде преместена в МВР. Да мине под общ контрол срещу корупция. Там знаете носят бодикамери. Имат съвсем различни правила."

Премиерът Росен Желязков заяви, че тази промяна предстои скоро, въпреки съпротивата отвътре:

"Отдавна говорим за единен контролен орган на пътя и това е крайно време вече да се случи. Независимо от това, че вътрешно-ведомствените, колкото пъти съм го казвал, разминавания да блокират тези процеси. Но това нещо ще се види и ще се чуе."

Прокуратурата ще поиска от Софийския градски съд постоянното задържане на двамата корумпирани служители на Автомобилната инспекция.