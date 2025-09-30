Виктор Йосифов: Сребърният медал е равносилен на златен

Бившият национален състезател Виктор Йосифов коментира пред БНТ представянето на отбора на световното първенство и спечелените сребърни медали. Йосифов е категоричен, че ще трябва да мине време, за да се оцени значимостта на постигнатото от Джанлоренцо Бленджини и неговите избраници.

„Успехът със сигурност е невероятен. Това, което направиха тези момчета и начинът, по който играха…това е сребро е равносилно на златен медал. Те със сигурност тепърва ще осъзнават какво са направили. Едва ли хората в България си дават сметка какво означава това - да играеш финал на световно първенство в колективен спорт. Така че е един голям-голям поклон пред тези момчета и пред целия щаб, пред хората, които ни донесоха тази радост“, сподели бившият национал.

„Със сигурност след всеки мач, след всяка загуба, има какво да се научи, какви поуки да се извадят. Тези момчета са прекалено млади. Някои от тях дори още нямат навършени 20 години. Волейболът е пред тях. Тепърва те ще се развиват и ще изграждат кариери. Със сигурност треньорите тепърва ще правят анализи и ще работят в следващите години да се подобряват, за да може следващият финал да бъде спечелен“, каза още Йосифов.

Той коментира и индивидуалната награда на Алекс Грозданов за блокировач №1 на световното.

„Разбира се, че колективният успех е най-важен в колективните спортове. Няма как да бъде иначе. Индивидуалните награди са важни до толкова, доколкото те са отражение на работата на целия отбор, защото без подкрепата на съотборниците отделният играч няма как да спечели сам индивидуална награда. Една такава награда допълнително дава стимул и увереност на самия играч, че си свършил добре работата и с това, което е направил, е бил в полза на отбора“, добави Йосифов.

Цялото интервю с бившия национал вижте във видеото!