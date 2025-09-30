Спортното министерство връчи чек за над половин милион лева на националите по волейбол

Националният отбор на България по волейбол за мъже получи чек за 520 000 лв. от спортното министерство. Това се случи веднага след прибирането на новите спортни герои на България на родна земя. Ресорният министър Иван Пешев изтъкна, че този отбор заслужава много повече и сега не е моментът да се говори за пари.

„Министерството на младежта и спорта е основният партньор на всички спортни федерации. Днес имах възможността да връча награда на стойност малко над половин милион лева. Но да не говорим за пари в този момент. Момчетата заслужават много повече“, коментира Пешев пред БНТ.

Вижте интерюто на Цветелина Абрашева във видеото!