Симеон Николов: Любовта на хората се усещаше по време на целия турнир

Симеон Николов заяви, че отборът ни се е радвал на подкрепа от много фенове във Филипините.

Националите направиха изключително представяне на Мондиала по волейбол, като завоюваха среброто.

"Имаше голяма еуфория. Мисля, че това много ни помогна на нас да излезем мач за мач и да побеждаваме. Това ни караше да се забавляваме в игрището, нещо, което мисля, че играеше голям фактор при нашата игра, и биехме", обясни разпределителят.

Николов каза, че е благодарен за подкрепата на българите по време на световното първенство.

"Винаги ще започна с благодаря. Любовта се усещаше по време на целия турнир. Изключително много мотивация. Мотивационно е да видиш цяла България как се събира, как се събират хора да те гледат, да те подкрепят. Това е нещо, което лично мен ме кара да искам да работя още повече, за да може още повече причини да даваме на българския народ да се събират и да ни се радват", каза още талантът.

Той коментира и трансфера си в Русия.

"За мен е стъпка напред. Не бих направил нещо, което знам, че е стъпка назад. С много хора съм говорил, с много треньори, специалисти. Оферата в Русия беше най-позитивна от гледна точка на игрово време. Защото другите отбори реално не ме искаха за първи разпределител. Така че отивам да играя и да се развивам, и всяка следваща година да намирам по-силен отбор", обясни Симеон Николов.

