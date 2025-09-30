БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Симеон Николов: Любовта на хората се усещаше по време на целия турнир

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази
Симеон Николов: Любовта на хората се усещаше по време на целия турнир
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Симеон Николов заяви, че отборът ни се е радвал на подкрепа от много фенове във Филипините.

Националите направиха изключително представяне на Мондиала по волейбол, като завоюваха среброто.

"Имаше голяма еуфория. Мисля, че това много ни помогна на нас да излезем мач за мач и да побеждаваме. Това ни караше да се забавляваме в игрището, нещо, което мисля, че играеше голям фактор при нашата игра, и биехме", обясни разпределителят.

Николов каза, че е благодарен за подкрепата на българите по време на световното първенство.

"Винаги ще започна с благодаря. Любовта се усещаше по време на целия турнир. Изключително много мотивация. Мотивационно е да видиш цяла България как се събира, как се събират хора да те гледат, да те подкрепят. Това е нещо, което лично мен ме кара да искам да работя още повече, за да може още повече причини да даваме на българския народ да се събират и да ни се радват", каза още талантът.

Той коментира и трансфера си в Русия.

"За мен е стъпка напред. Не бих направил нещо, което знам, че е стъпка назад. С много хора съм говорил, с много треньори, специалисти. Оферата в Русия беше най-позитивна от гледна точка на игрово време. Защото другите отбори реално не ме искаха за първи разпределител. Така че отивам да играя и да се развивам, и всяка следваща година да намирам по-силен отбор", обясни Симеон Николов.

Вижте интервюто във видеото!

Свързани статии:

Спортното министерство връчи чек за над половин милион лева на националите по волейбол
Спортното министерство връчи чек за над половин милион лева на националите по волейбол
Момчетата заслужават много повече, отсече министър Иван Пешев.
Чете се за: 00:52 мин.
Алекс Николов: Не очаквахме толкова емоционално посрещане
Алекс Николов: Не очаквахме толкова емоционално посрещане
Националът сподели, че няма търпение за срещата с феновете довечера.
Чете се за: 00:32 мин.
#Мъжки национален отбор по волейбол за мъже #посрещане на световните вицешампиони по волейбол 2025 г. #симеон николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
1
Служителите на ДАИ изнудвали екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
2
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по волейбол
3
БНТ излъчва на живо посрещането на българския национален отбор по...
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
4
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест за инспектори, изнудвали екипа на Роби Уилямс
5
400 лева и 300 евро за „пътя към сцената“ – арест...
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел няма да я анексира
6
Американският план за Газа: Зона, свободна от тероризъм, Израел...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Волейбол

Евелина Аспарухова: Моите адмирации за треньора, този възход на отбора в голям процент се дължи на него
Евелина Аспарухова: Моите адмирации за треньора, този възход на отбора в голям процент се дължи на него
Завръщането на сребърните медалисти в България (СТУДИО) Завръщането на сребърните медалисти в България (СТУДИО)
Чете се за: 00:25 мин.
Димитър Добрев: Дай Боже другия път да се окичим със златния медал Димитър Добрев: Дай Боже другия път да се окичим със златния медал
Чете се за: 01:35 мин.
Виктор Йосифов: Сребърният медал е равносилен на златен Виктор Йосифов: Сребърният медал е равносилен на златен
Чете се за: 02:30 мин.
Бленджини: Сега започва най-трудното, всички ще се страхуват от нас Бленджини: Сега започва най-трудното, всички ще се страхуват от нас
Чете се за: 02:27 мин.
Дамян Колев: Симоне Анцани ми каза, че трябва да съм много горд за това, което сме постигнали Дамян Колев: Симоне Анцани ми каза, че трябва да съм много горд за това, което сме постигнали
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
България посрещна като герои световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 02:00 мин.
Национални отбори
Корупционният скандал в "Автомобилна администрация": Има ли опит за прикриване на случая? Корупционният скандал в "Автомобилна администрация": Има ли опит за прикриване на случая?
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв. Премиерът Росен Желязков за казуса "Боташ": Договорът вече е задължил "Булгаргаз" с над 600 млн. лв.
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери Планът за мир в Близкия изток - какво казаха световните лидери
Чете се за: 03:50 мин.
По света
МВнР: Двама българи и палестинска гражданка са успешно евакуирани...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Първи стъпки към реализиране на проекта за Симеоновския лифт
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
"Някой си е поиграл с боята и четката": Мистериозна...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Тестват сирените за ранно предупреждение на 1 октомври
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ