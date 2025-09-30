БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Андрей Жеков: Първата индикация за успеха беше контролата със САЩ

Спорт
Помощник-треньорът на националния отбор коментира пред БНТ представянето на новите спортни герои на България.

Андрей Жеков
Помощник-треньорът на националния отбор Андрей Жеков коментира пред БНТ емоциите от спечелването на сребърния медал от световното първенство. Самият Жеков е носител на бронз от 2006 г., когато беше титулярен разпределител на националния отбор.

„По-различно е усещаното като треньор, по-осъзнато в момента. Предполагам, че за момчетата тепърва предстои моментът на осъзнаване. За мен като част от щаба, може би защото съм го изживял като състезател, беше по-осъзнато“, коментира Жеков.

„За мен първата индикация беше контролата с американците. Преди световното през 2006 г. изиграхме една контрола с Русия, която спечелихме. Сега отново си говорихме с щаба, този мач беше импулс и показа на момчетата, че имат сили да се борят с най-добрите. С течение на първенството излизахме от трудни ситуации – с Германия и Словения в групата. Мачът със САЩ беше катализатор“, анализира Жеков.

Той не спести и похвали за мъжеството и характера на младия национален отбор.

„Те натрупаха опит на най-високо ниво. Голяма част от тях спечелиха много медали в юношески формации, свикнали са да са в тези етапи на състезания, което е много важно. Трудят се без да спират. Ние като щаб трябва да им дадем примера и да ги караме да не се отказват“, завърши Жеков.

Подробности вижте във видеото!

#посрещане на световните вицешампиони по волейбол 2025 г. #Андрей Жеков

