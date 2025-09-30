БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
НА ЖИВО: Грандиозното посрещане на световните...
Чете се за: 01:25 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

"ТРИУМФЪТ НА ЛЪВОВЕТЕ" - ГЛЕДАЙТЕ СПЕЦИАЛНОТО СТУДИО НА БНТ ЗА ПОСРЕЩАНЕТО НА СВЕТОВНИТЕ ВИЦЕШАМПИОНИ ПО ВОЛЕЙБОЛ

София се готви да посрещне националния ни отбор по волейбол

от БНТ
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Остава броени часове до дългоочакваното събитие – тържественото посрещане на българските национали по волейбол в София. Пред храм-паметника "Свети Александър Невски" ще има пъстра програма, включваща церемония и множество забавления за малки и големи.

На червения килим с националите

По червения килим ще преминат нашите български лъвчета – вицешампионите по волейбол и шампионите на сърцата ни.

Програмата на празника

"Очаква ни един слънчев и празничен ден. Програмата е организирана изцяло доброволно от екипа на Столичната община и Българската федерация по волейбол. Всички гости са добре дошли, а политическото присъствие ще бъде минимално – събитието е за хората и за нашите шампиони", каза Благородна Здравкова, заместник-кмет по култура, образование и спорт.

В програмата са включени изпълнения от популярни артисти и млади таланти, сред които участници от "Гласът на България", детска вокална група и Братя Аргирови.

Мерки за безопасност

Ще бъдат разположени филтровъчни пунктове. Паркирането около храм-паметника "Александър Невски" ще бъде забранено от 14:00 часа. Част от пътните платна ще бъдат затворени и ще се пренасочва градският транспорт. Маршрутът на националите ще премине по бул. "Цар Освободител" до площад "Александър Невски", където феновете могат да ги посрещнат", обясни Красимир Димитров, директор на Дирекция "Аварийна помощ и превенция".

Хиляди софиянци и гости на столицата се очаква да присъстват на тържеството и да поздравят волейболистите ни. Цялото събитие ще бъде излъчвано на живо по БНТ 1, като специалното студио започва в 10:30 часа.

"Днес София е волейбол", обобщиха организаторите и подчертаха, че фокусът е изцяло върху националния отбор.

Вижте повече в прякото включване на Варсен Такворян

#волейболисти #пл. "Св. Александър Невски" #официално посрещане

