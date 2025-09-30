"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол

БНТ ще покаже всички събития от посрещането на националния отбор през целия ден
България очаква прибирането на националите ни по волейбол след триумфа на световното първенство във Филипините. Сребърните ни медалисти от Мондиала се прибират у нас днес.
Националите ще бъдат посрещнати със специална церемония на площад "Св. Александър Невски" в София. Събитието е организирано от Българската федерация по волейбол и Столичната община.
БНТ ще ви покаже всички събития от посрещането на националния ни отбор през целия ден. От 10:00 ч. започва специалното ни студио "Триумфът на "лъвовете" с водещи Тереза Мутафчиева и Илиян Енев, посветено на пристигането на националния ни отбор по волейбол.
От 17:30 ч. БНТ 1 ще излъчи на живо от площад "Св. Александър Невски" тържественото събитие за посрещането на сребърните медалисти и ще направи зрителите съпричастни с емоциите след историческия успех на световното първенство във Филипините.
А от 19:30 ч. по БНТ 1 гледайте филма за Александър Николов "Волейболно ДНК", част от поредицата "Спортните таланти на България".
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще бъде първият, който ще каже "добре дошли" на нашите волейболисти.
"Думите към нашите състезатели няма да стигнат. Това, което те постигнаха е нещо уникално. За първи път, повече от 55 години България има такъв успех във волейбола и в колективните спортове. Момчетата го заслужават. Именно затова с господин Желязков вчера организирахме правителственият самолет, за да можем да отидем да ги посрещаме още от Истанбул. Надявам се, че днес ще бъде истински празник, както за нашите момчета, така и за всички жители и гости на София", каза министър Пешев.
