"Триумфът на лъвовете": България посреща националите ни по волейбол

България очаква прибирането на националите ни по волейбол след триумфа на световното първенство във Филипините. Сребърните ни медалисти от Мондиала се прибират у нас днес.

Националите ще бъдат посрещнати със специална церемония на площад "Св. Александър Невски" в София. Събитието е организирано от Българската федерация по волейбол и Столичната община.

БНТ ще ви покаже всички събития от посрещането на националния ни отбор през целия ден. От 10:00 ч. започва специалното ни студио "Триумфът на "лъвовете" с водещи Тереза Мутафчиева и Илиян Енев, посветено на пристигането на националния ни отбор по волейбол.

От 17:30 ч. БНТ 1 ще излъчи на живо от площад "Св. Александър Невски" тържественото събитие за посрещането на сребърните медалисти и ще направи зрителите съпричастни с емоциите след историческия успех на световното първенство във Филипините.

А от 19:30 ч. по БНТ 1 гледайте филма за Александър Николов "Волейболно ДНК", част от поредицата "Спортните таланти на България".

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев ще бъде първият, който ще каже "добре дошли" на нашите волейболисти.

"Думите към нашите състезатели няма да стигнат. Това, което те постигнаха е нещо уникално. За първи път, повече от 55 години България има такъв успех във волейбола и в колективните спортове. Момчетата го заслужават. Именно затова с господин Желязков вчера организирахме правителственият самолет, за да можем да отидем да ги посрещаме още от Истанбул. Надявам се, че днес ще бъде истински празник, както за нашите момчета, така и за всички жители и гости на София", каза министър Пешев.







