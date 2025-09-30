БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Слънчево време във вторник

Ще преобладава слънчево време. Следобед над крайните североизточни райони облачността ще се увеличи и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е умерен, в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина – временно силен. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10°, за София – около 6. Максималните температури ще бъдат между 16 и 21°, за София – около 16.

По Черноморието минималните температури ще бъдат около 13-14°, а максималните - между 18 и 21°. Облачността ще е променлива, следобед над крайните северни райони - значителна и на места там ще превали. Ще духа умерен северозападен вятър. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала, а температурата на морската вода е 21 - 22°.

В планините облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 4.

В сряда облачността ще се увеличи, но валежите ще са все още предимно слаби и само на отделни места в Северозападна България и Рило-Родопската област. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, слаб, в Дунавската равнина - умерен. Дневните температури ще достигат 17 - 22°, но сутрин ще е хладно, с минимални температури между 4 и 9°.

В четвъртък и петък ще бъде предимно облачно, с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1800 метра - от сняг. Със силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух и дневните температури ще бъдат в широк интервал от 6° в Западна България до 20 в югоизточните райони и по Черноморието.

На места в Рило-Родопската област, Предбалкана и в Югоизточна България вероятността за значителни количества, надхвърлящи месечните норми, е много голяма. В петък застудяването ще продължи, границата на снеговалежите ще се снижава и в планините в Западна България под 1000 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг. Температурите ще бъдат без съществен дневен ход - от 5° в западната половина от страната до 18° в Източна България.

В събота от юг ще започне спиране на валежите и разкъсване на облачността, но в Северна България ще продължи да вали през по-голямата част от деня.

