Българският филм "Божоле" с награда за най-добра драма на международен фестивал в САЩ

Късометражният игрален филм „Божоле“ на режисьора Ирена Даскалова спечели наградата за най-добра драма на международния филмов фестивал в Канзас Сити в САЩ. Тази година в престижния фестивал са кандидатствали над 3000 продукции, но са били селектирани само 49. Сред тях е и „Божоле“.

„Божоле“ – филм за една невъзможна любов, която ни учи да приемаме живота такъв, какъвто е, разказва режисьорът Ирена Даскалова.

Ирена Даскалова, режисьор и сценарист: „Няма точна дата, в която е дошла идеята за направата на филма „Божоле“. Това е един процес от мисли по темата – какво бих направила аз, ако разбера, че ми остават броени дни или месеци до края на живота. И това нещо го включих в един сценарий, в една история, която измислих за една невъзможна любов. И така всъщност се случи филмът „Божоле“.

От къде идва заглавието му? Заглавието идва от една метафора и символика, която обединих с историята, и това е всъщност историята на виното „Божоле“, което е младо, появява се в края на годината, когато всичко е утихнало, когато една цяла година завършва, умира по някакъв начин и идва новото начало.“

Главните роли във филма са поверени на Дарин Ангелов, Диана Димитрова, Васил Бинев и Денис Даскалов.

Ирена Даскалова, режисьор и сценарист: „Аз съм много щастлива от четиримата актьори, които участват в „Божоле“. Това са Дарин Ангелов, Диана Димитрова, Васил Бинев и Денис Даскалов. Нито за миг не съм се съмнявала, че те ще се справят, но това, с което най-много ме спечелиха, е тяхната всеотдайност – и като актьори, и като хора. И съм много щастлива, че заедно с тях извървяхме пътя на „Божоле“.

Дарин Ангелов, актьор:„Трудности имаше от гледна точка на емоционалната дълбочина, която трябваше да се постигне в образа, защото тези любовни разочарования, когато не са на дневен ред, са много трудно постижими до степен адекватна към обстоятелствата. И точно това беше може би най-трудният момент, защото за да се потопиш до такава степен, трябва да пречупиш себе си и да започнеш да изпитваш чувства към партньори, към екип, към целия процес. И може би по-трудното е не да се заснемат тези силно емоционални сцени, колкото после да излезеш от тях, да се възстановиш и да влезеш отново в ритъм на истинското ти аз, със нормалния ти живот. Това беше може би най-трудното за мен тогава.“

Кулминацията във филма е мигът, в който главният герой получава писмо от своята любима, споделя актьорът.