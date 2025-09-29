БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

България заема шесто място в Европа по затлъстяване

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Наднорменото тегло вече струва милиарди на страната, а експерти призовават за спешна национална програма за борба с епидемията.

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
За 50 години броят на хората с наднормено тегло в световен мащаб се е утроил. Българите се нареждат на шесто място в Европа по затлъстяване на възрастни хора и на пето място при децата, показват данни на Световната здравна организация. Според експерти това вече струва над 9,4% от брутния вътрешен продукт на страната.

„Коалиция затлъстяване“, която обединява български учени и медици, настоява за създаването на Национална програма, която да ограничи вредата от наднорменото тегло.

В голямото междучасие пред тази пицария във Варна има опашка от деца от близкото училище. Пицата се превръща в основно ядене за деня.

„И със шунка и царевица, вегетариански някои предпочитат, с маслини. Общо взето това.“

Затлъстяването е хронично заболяване, което отваря вратата към много други заболявания, сред които 13 вида рак, сърдечносъдови заболявания и диабет тип 2. Увеличава риска от деменция, болест на Алцхаймер и депресия. Когато натрупването на килограми се случи още в детска възраст, последствията за здравето са още по-сериозни.

Проф. Цветалина Танкова – Катедра по ендокринология в МУ-София: „Затлъстяването в детската възраст е изключително мощен рисков фактор за затлъстяване в зряла възраст. Не е безобидно това, че детето ще е със затлъстяване, успокоението, че като порасне ще израсте килограмите – не. Затлъстяването в детска възраст определя килограмите в зряла възраст.“

49% от хората в България са с наднормено тегло повече от пет години, 12% – повече от 20 години. Това води до увреждане на различни органи. В черния дроб се натрупват мастни клетки, което го уврежда, а това от своя страна води до още заболявания.

Проф. Красимир Антонов – Българско дружество по гастроентерология: „В един момент тези клетки започват да се разпукват като балончета под натиска на това омазняване, което е вътре в тях, и се получава т. нар. възпаление. Това възпаление е кротко, без болка, без оплаквания, в продължение на 5–6–15 години, постепенно уврежда черния дроб и може след 15–20 години да имаме чернодробна цироза.“

Затлъстяването сериозно влияе на работата на сърцето. Неслучайно страната ни е на челни места по инсулти и инфаркти.

Проф. Кирил Карамфилов – Клиника по кардиология към УМБАЛ „Александровска“: „Високото кръвно, честото излизане от ритъм, провокирането на диабет, който засяга съдовете на сърцето, мозъка и бъбреците, са сред основните неща, за които има ясна каузална връзка.“

Според експертите, освен лична отговорност, справянето с това социално значимо заболяване трябва да е и държавна политика.

