В деня на сърцето: Кампания срещу пушенето сред ученици и бъдещи майки

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Тютюнопушенето е основна причина за инсулти и инфаркти

цигари - пушене
Снимка: илюстративна
В България, Румъния и Унгария смъртността от инсулти и инфаркти е най-висока. Сред основните причини са наднорменото тегло, тютюнопушенето и стресът. В деня на сърцето кардиолози започнаха кампания за ограничаване на пушенето сред ученици и бъдещи майки.

Мария и Яна са дванайсетокласнички в столичната Девета френска езикова гимназия. Не са опитвали енергийни напитки и не са пушили цигари.

"Особено за пушенето, винаги съм си мислела как може това да повлияе на тялото ми. От гледна точка на енергийните напитки, това как може да повлияе на сърцето ми и кръвоносната ми система като цяло", казва Яна Пеева, ученик в 9 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин".

"Смятам, че има твърде много лоши и ненужни странични ефекти, които можем да си спестим", посочва Мария Прангова, ученик в 9 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин".

Кардиологът Танер Шахин влезе в класната стая, за да разясни на ученици от Френската гимназия вредата от употребата цигари и тютюневи изделия.

"7000 са активните вещества, които са доказани в самия дим. А 70 от тях са доказани канцерогени. Когато се излагаме на всичко това 18 часа в ежедневието и пушим по 20 цигари на ден. Все едно един "Чернобил" гърми в нашите бели дробове".

Тютюневият дим причинява атеросклероза, а тя води до инфаркти и инсулти, които често приключват със смърт. Стресът, употребата на енергийни напитки и затлъстяването също водят до сърдечносъдови заболявания. Повечето хора късно търсят лекарска помощ.

"Аз имам пациенти, които се хвалят с това, че на 60 години за първи път са в лекарски кабинет, което не е много похвално. Хубаво е да си обърнем внимание на време докато не са се случили белите", коментира кардиологът.

"Както нашият лектор днес каза, че най-доброто лечение е профилактиката. Важно е да сме наясно какви последствия имат нашите действия върху нас", посочи Мария Прангова, ученик в 9 ФЕГ "Алфонс дьо Ламартин".

При бременните пушенето крие риск от сърдечносъдови инциденти и за плода.

"Бременни, които са пушили, предразполагат към развитието на ранни алергии при децата, след като се родят. Развитието на сърдечносъдови инциденти са по-чести при тези деца включително до 18-годишна възраст", обясни доц. Красимира Христова, кардиолог.

Десислава е пушач. С много усилия и воля по време на бременността е ограничила цигарите.

"Здравето на детето ми е най-важно - на първо място. Както и най-малките бебета, така и децата на по-голяма възраст не е хубаво да седят изложени на тютюнев дим. В заведения в които се пуши, вкъщи".

Десислава се надява бъдещите майки да имат достъп до повече достоверна информация за ефекта от цигарите по време на бременността. А в деня на сърцето кардиолозите призовават.

"Да обичат сърцето си, защото там са обичаните от тях хора", казва д-р Танер Шахин.

"Сърцето помни! Така че, отнасяйте се с внимание към цялото си здраве, за да може сърцето да ви се отблагодари с дълги години живот", допълва доц. Красимира Христова.

#кардиолози #сърце #кампания #тютюнопушене #цигари

