Молдова каза „Да“ на Европа: партията на Мая Санду печели убедително

Молдова каза категорично „Да“ на пътя към Европейския съюз. Проевропейската партия на президента Мая Санду спечели двойно повече гласове от проруския блок. Партията на действието и солидарността печели 55 места в 101-местния парламент с над 50% от гласовете, а проруската формация Патриотичен блок изостава с малко над 24 на сто. И в деня след вота проруските партии организираха протест пред парламента – знак, че изборните резултати не водят до потушаване на напрежението.

Молдова избра проевропейския си път – убедително и въпреки безпрецедентната руска намеса.

Мая Санду, президент на Молдова:„Резултатът не е победа за една партия и нейните избиратели, а за държавата. И трябва да използваме тази победа за доброто на всички граждани, независимо от това за кого са гласували. Молдова е дом за всички нас и всички ние искаме едно и също. Нека да живеем в мир, в свобода и да подсигурим бъдещето на нашите деца. Най-краткият път за постигане на тези цели е европейският път. Вчерашният вот дава силен мандат за процеса на присъединяване на Молдова към Европейския съюз.“

Рано е да се радвате, предупреди по време на митинг пред парламента Игор Додон – лидер на Патриотичния блок, в който влизат 4 проруски партии. Демонстрацията на опозицията беше малобройна, но шумна. Додон обеща, че битката за Молдова не е приключила.

Игор Додон – лидер на коалицията „Патриотичен блок“: „Искам да видя какво следва. Хората ги е страх и ще се надигнат. Не може да третираш хората като паплач. Това не може да продължи дълго.“

В парламента зад мен мнозинство ще има Партията на действието и солидарността. Днес пред сградата протестираха проруските партии, загубили вота. Според ЦИК изборите са легитимни и основания за недоволство няма.

Голяма победа за молдовското общество и поредна загуба за Русия – този път тя загуби не специална военна, а специална политическа операция, каза анализаторът Алексей Тулбуре.

Алексей Тулбуре, политически анализатор: „Ние продължаваме европейския курс. Затова настроението е добро и гледам към бъдещето с оптимизъм. Появи се нова опозиция – това е хубав знак. Няма партия на Шор в парламента. Шор е откровен партньор на Кремъл, чиято задача беше да подкопава стабилността и демократичните основи в страната. Като цяло ситуацията в парламента се подобри. Имаме увереност, че оставащият път/алгоритъм до пълното встъпване в ЕС ще изминем без особени сътресения. Ако, разбира се, не се появи външна заплаха, която да ни попречи да го направим.“

За социолозите въпросът е бил не дали, а с колко ще спечели управляващата партия и дали ще запази мнозинството си. Социологът Василе Кантаржи казва, че езикът до голяма степен е определил ориентацията на молдовците.

Василе Кантаржи, социолог: „Ако знаеш човекът на какъв език приема информация, съответно от какви средства се той взема новини, лесно можеш да предскажеш проевропеец или не. Рускоговорещо население е повече за интеграция в някоя източна формация. Румъноговорящото население е проевропейско.“

В Кишинев приветстваха победата на Партията на действието и солидарността.

Мариана Олог, жител на Кишинев: „Надяваме се да има промяна, защото всички искат в Молдова нещата да се наредят, да има работа, добри заплати, за да не напускат хората страната.“

„Това не бяха избори, това беше истерия“, казва Лея Мардженау, която подкрепя проруските партии. „Кой се кара с голяма и богата държава?“, пита тя, като има предвид Русия.

Лея Мардженау: „Пътят на Молдова – като малка страна, е само неутралитет. Интеграцията в ЕС е метод, не е път. Трябва да дружим с ЕС в икономическия сектор, но трябва да имаме връзки и с Русия, защото тази война ще свърши и ще дойде време, когато и ЕС, и европейските страни първи, дори преди нас, ще скочат и ще започнат да дружат с Русия.“

И властта, и привържениците на Партията на действието и солидарността признават, че предстои труден път, но Молдова вече е здраво стъпила на него.