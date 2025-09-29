БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Молдова каза „Да“ на Европа: партията на Мая Санду печели убедително

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:25 мин.
По света
Запази

Проевропейската формация печели мнозинство в парламента с над 50% от гласовете, докато проруският Патриотичен блок организира малоброен протест

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Молдова каза категорично „Да“ на пътя към Европейския съюз. Проевропейската партия на президента Мая Санду спечели двойно повече гласове от проруския блок. Партията на действието и солидарността печели 55 места в 101-местния парламент с над 50% от гласовете, а проруската формация Патриотичен блок изостава с малко над 24 на сто. И в деня след вота проруските партии организираха протест пред парламента – знак, че изборните резултати не водят до потушаване на напрежението.

Молдова избра проевропейския си път – убедително и въпреки безпрецедентната руска намеса.

Мая Санду, президент на Молдова:„Резултатът не е победа за една партия и нейните избиратели, а за държавата. И трябва да използваме тази победа за доброто на всички граждани, независимо от това за кого са гласували. Молдова е дом за всички нас и всички ние искаме едно и също. Нека да живеем в мир, в свобода и да подсигурим бъдещето на нашите деца. Най-краткият път за постигане на тези цели е европейският път. Вчерашният вот дава силен мандат за процеса на присъединяване на Молдова към Европейския съюз.“

Рано е да се радвате, предупреди по време на митинг пред парламента Игор Додон – лидер на Патриотичния блок, в който влизат 4 проруски партии. Демонстрацията на опозицията беше малобройна, но шумна. Додон обеща, че битката за Молдова не е приключила.

Игор Додон – лидер на коалицията „Патриотичен блок“: „Искам да видя какво следва. Хората ги е страх и ще се надигнат. Не може да третираш хората като паплач. Това не може да продължи дълго.“

В парламента зад мен мнозинство ще има Партията на действието и солидарността. Днес пред сградата протестираха проруските партии, загубили вота. Според ЦИК изборите са легитимни и основания за недоволство няма.

Голяма победа за молдовското общество и поредна загуба за Русия – този път тя загуби не специална военна, а специална политическа операция, каза анализаторът Алексей Тулбуре.

Алексей Тулбуре, политически анализатор: „Ние продължаваме европейския курс. Затова настроението е добро и гледам към бъдещето с оптимизъм. Появи се нова опозиция – това е хубав знак. Няма партия на Шор в парламента. Шор е откровен партньор на Кремъл, чиято задача беше да подкопава стабилността и демократичните основи в страната. Като цяло ситуацията в парламента се подобри. Имаме увереност, че оставащият път/алгоритъм до пълното встъпване в ЕС ще изминем без особени сътресения. Ако, разбира се, не се появи външна заплаха, която да ни попречи да го направим.“

За социолозите въпросът е бил не дали, а с колко ще спечели управляващата партия и дали ще запази мнозинството си. Социологът Василе Кантаржи казва, че езикът до голяма степен е определил ориентацията на молдовците.

Василе Кантаржи, социолог: „Ако знаеш човекът на какъв език приема информация, съответно от какви средства се той взема новини, лесно можеш да предскажеш проевропеец или не. Рускоговорещо население е повече за интеграция в някоя източна формация. Румъноговорящото население е проевропейско.“

В Кишинев приветстваха победата на Партията на действието и солидарността.

Мариана Олог, жител на Кишинев: „Надяваме се да има промяна, защото всички искат в Молдова нещата да се наредят, да има работа, добри заплати, за да не напускат хората страната.“

„Това не бяха избори, това беше истерия“, казва Лея Мардженау, която подкрепя проруските партии. „Кой се кара с голяма и богата държава?“, пита тя, като има предвид Русия.

Лея Мардженау: „Пътят на Молдова – като малка страна, е само неутралитет. Интеграцията в ЕС е метод, не е път. Трябва да дружим с ЕС в икономическия сектор, но трябва да имаме връзки и с Русия, защото тази война ще свърши и ще дойде време, когато и ЕС, и европейските страни първи, дори преди нас, ще скочат и ще започнат да дружат с Русия.“

И властта, и привържениците на Партията на действието и солидарността признават, че предстои труден път, но Молдова вече е здраво стъпила на него.

#избори в молдова #кишинев #молдова

Последвайте ни

ТОП 24

Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
2
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
3
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон Николови към успеха на световния шампионат
4
От Горна Малина до Филипините: Пътят на Александър и Симеон...
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
5
Проевропейската партия на Мая Санду води на изборите в Молдова
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“, поискали подкуп от шофьори от екипа на Роби Уилямс
6
Уволнени са служители от „Автомобилна администрация“,...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Европа

Зеленски предлага единен европейски въздушен щит срещу Русия
Зеленски предлага единен европейски въздушен щит срещу Русия
Проруски протест в Кишинев на фона на победата на изборите на проевропейската партия Проруски протест в Кишинев на фона на победата на изборите на проевропейската партия
Чете се за: 02:12 мин.
Среща за сигурността във Варшава: Разговорите са във формат "Ваймарска тройка" Среща за сигурността във Варшава: Разговорите са във формат "Ваймарска тройка"
Чете се за: 00:27 мин.
Преди изборите в Чехия: Проевропейска демонстрация в Прага Преди изборите в Чехия: Проевропейска демонстрация в Прага
Чете се за: 00:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова
Чете се за: 01:32 мин.
Парламентарните избори в Молдова – преднина за проевропейската управляваща партия Парламентарните избори в Молдова – преднина за проевропейската управляваща партия
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Служителите на ДАИ опитали да подкупят екипа на Роби Уилямс с Гугъл преводач
Служителите на ДАИ опитали да подкупят екипа на Роби Уилямс с Гугъл...
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера Жестоко убийство на 62-годишна жена в Пещера
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
На един от самолетите F-16 е констатиран теч на гориво На един от самолетите F-16 е констатиран теч на гориво
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
„Топлофикация“ публикува графика за спирането на топлата вода в „Дружба" 2 „Топлофикация“ публикува графика за спирането на топлата вода в „Дружба" 2
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Цената на потребителската кошница остава 97 лева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ