Спортни новини 26.09.2025 г.

Българският национален отбор по волейбол за мъже се класира за полуфиналите на Световното първенство във Филипините. Това е първо класиране в топ 4 от 2006 г., когато отборът печели бронз. България ще се изправи срещу Чехия на полуфиналите в събота от 9:30 ч. българско време. Другият полуфинал е между Полша и Италия.

БНТ-3 ще излъчи финалите на Световната купа по батут във Варна. Събитието събира над 150 състезатели от 15 държави в Двореца на културата и спорта, като България ще бъде представена от петима национали.

Нов игрален филм, озаглавен "Стоичков", ще разкаже историята на легендарния български футболист. Режисьор е Мартин Макариев, а премиерата се очаква през 2027 г. Стоичков заяви, че ще присъства на всеки снимачен ден. Той коментира и новия носител на златната топка Дембеле.

Българският щангист Карлос Насар и волейболистката Александра Костадинова (Амурски тигрици, Русия) обявиха връзката си с общи снимки в Instagram, предизвиквайки положителни реакции.

ФИФА представи талисманите за Световното първенство по футбол през 2026 г. Те са три на брой, колкото са и държавите, които ще приемат срещи от Мондиала.

САЩ: Белоглавият орел Клъч

Канада: Лосът Мейпъл

Мексико: Ягуарът Заю

Полският ски алпинист Анджей Баргел влезе в историята, като осъществи първото цялостно ски спускане от връх Еверест без допълнителен кислород.