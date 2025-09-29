Българският патриарх Даниил се срещна с Вселенския патриарх Вартоломей в Солун, съобщиха от Българската патриаршия. На срещата бяха обсъдени вековните духовни връзки между Константинополската патриаршия и православния български народ. Бяха изтъкнати изключително добрите отношения между Българската православна църква – Българска Патриаршия и Вселенската Константинополска патриаршия, както и други въпроси от междуправославен характер.

Патриарх Даниил и патриарх Вартоломей се обединиха около голямото значение на богословското образование в съвременната епоха.

Българският патриарх Даниил изрази надеждата си Халкинската богословска школа, която вече 54 години е затворена, да бъде отново открита. Срещата продължи повече от един час и премина в дух на братолюбие и сърдечност. Двамата патриарси си размениха символични подаръци.

По покана на Негово Блаженство Атинския и на цяла Гърция архиепископ Йероном II Българският патриарх Даниил участва във Втората международна научна конференция, посветена на стогодишнината на списание „Теология“, на която предстои да изнесе доклад за модерните технологии, изкуствения интелект и тяхното влияние върху човешкия живот.

Програмата на форума предвижда той да започне от 13:00 часа днес с официално откриване на фотографска изложба „Вселената те провъзгласява за свой застъпник: Свети Димитър Мироточиви на Балканите. Емблематични места за поклонение, преносими икони и стенописи“. Изложбата е експонирана в солунската концертна зала "Мегаро Мусикис" с вход свободен и ще продължи до 20 октомври.

По-рано патриарх Даниил се срещна с декана и ръководителите на двата департамента на Богословския факултет към Солунския университет "Аристотел".