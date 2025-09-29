Доналд Тръмп одобри план за продажба на TikTok.

Целта е създаване на нова американска компания, оценена на около 14 милиарда долара, която ще управлява TikTok в САЩ. Законът е отложен до 16 декември, за да се привлекат инвеститори и да се осигури време за одобрение от Китай.

Тръмп заяви, че е обсъдил темата с китайския президент Си Дзинпин, като въпреки известно напрежение, целта е приложението да остане достъпно в САЩ.

Към момента TikTok няма да бъде спрян, но предстоят промени в собствеността и управлението му.