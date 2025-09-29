Цената на потребителската кошница остава 97 лева

97 лева остава цената на потребителската кошница с основни продукти с цени на едро. Толкова беше стойността и миналата седмица. Това отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържища на ежеседмичния си брифинг.

Най-много за седмица са поскъпнали доматите - с 36 стотинки. Гроздето с 11. Оризът е по-скъп със 7 стотинки, а свинското с 10.

Поевтинели за седмица са краставиците с 11 стотинки, зеленият пипер със 17, олиото с 15 ст., а сиренето с 10 стотинки. Наблюденията се правят от комисията от 20 май.