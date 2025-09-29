БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Цената на потребителската кошница остава 97 лева

Алекс Христов
Всичко от автора
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Толкова беше нейната стойност и миналата седмица

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
97 лева остава цената на потребителската кошница с основни продукти с цени на едро. Толкова беше стойността и миналата седмица. Това отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържища на ежеседмичния си брифинг.

Най-много за седмица са поскъпнали доматите - с 36 стотинки. Гроздето с 11. Оризът е по-скъп със 7 стотинки, а свинското с 10.

Поевтинели за седмица са краставиците с 11 стотинки, зеленият пипер със 17, олиото с 15 ст., а сиренето с 10 стотинки. Наблюденията се правят от комисията от 20 май.

"Увеличение наблюдаваме само при сиренето, яйцата и пилешкото месо от основните хранителни продукти. При краставици, тиквички, лимони, праскови, ябълки, съответно при плодовете и зеленчуците, всичко останало е на по-ниски равнища от последните 120 дни. Вариациите са нормални, няма влияние на външни фактори, еврозона, манипулации. Имам апел към потребителите нека да видят цените на едро, тъй като тази кошница не е да си закупят точно на тази стойност, а да видят какви са стойностите в търговията на едро с храни, да минат по отделните обекти, да направят сравнение и да направят своя избор при покупката", каза Владимир Иванов, председател на Държавна комисия по стоковите борси и тържища.

#потребителска кошница #цени на основните хранителни продукти #Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

