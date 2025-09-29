БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:00 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Защо младите затъват в дългове?

Светозар Костадинов от Светозар Костадинов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Възрастовата граница на хората с просрочени задължения в България става все по-ниска. В рубриката "Лични финанси" на Светозар Костадинов ще получим ценни съвети как по-ефективно да управляваме месечния си бюджет.

Вижте във видеото интервюто с Лилия Димитрова, председател на Асоциацията за управление на вземания.

Хората между 25 и 30-годишна възраст са по-склонни да правят импулсивни разходи, което лесно може да доведе до вземане на заем. Социално-икономическата ситуация при тях обаче невинаги е благоприятна за поемане на дълг. Достъпът до кредити често пъти е лесен, а същевременно доходите може да са нестабилни - временна работа, сезонна, нискоквалифициран труд, отделно имат разходи за образование, а също и усещането, че може да разчитат на родителите си и не на последно място - желанието да не изостават от връстниците си.

Данните обаче показват, че младежката безработица е значително по-висока от общата. В България експертите, често посочват колко рекордно ниска е - 5.3%, но много младежи у нас и в Европа не работят, не учат. Европейският съюз работи в посока преодоляване на младежката задлъжнялост - това се случва именно с намаляване на дела на младежката безработица със средства от Европейския социален фонд плюс, за да се създадат възможности за работа, образование, стаж.

По данни на Евростат за 2024 г., но публикувани това лято, показват, че делът на младите живеещи в условия на тежки материални и социални лишения е най-висок у нас, в Румъния и Гърция. В 10 страни (Хърватия, Словения, Полша, Естония, Люксембург, Чехия, Латвия, Кипър, Ирландия, Португалия) този процент е под 3.

За същия период общия процент на младите хора между 15 и 29 години, изложени на риск от бедност или социално изключване е бил 24,1% - с 3,1 процентни пункта по-високо от този за цялото население (21,0%).

Има две-три неща, които са задължителни, независимо от възрастта що се отнася до планиране на бюджета. Увеличете доходите - ако печелите повече, ще изплатите дълговете си, ако имате такива, или въобще няма да се налага да използвате заеми. Следете разходите и съставяйте бюджет. Може да се използват приложения за тази цел. Контролирайте разходите си, независимо от приходите. Отлагайте покупки, които не са жизнено важни. Спестявайте за по-големи разходи, вместо парите да изтичат за вероятно нужни, но по-дребни покупки. Финансовата грамотност е много важна - четете повече за това как да управляваме средствата и активите си. Ако имате повече от два заема - обединете ги.

#млади #"Лични финанси" #дългове #просрочени задължения #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
2
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
4
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900...
България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
5
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия (ГАЛЕРИЯ)
6
Финал на световното първенство по волейбол: България - Италия...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Финанси

70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
За реформа в пенсионната ни система призоваха от Международния валутен фонд За реформа в пенсионната ни система призоваха от Международния валутен фонд
Чете се за: 03:07 мин.
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
Чете се за: 01:35 мин.
По-нисък лихвен процент в САЩ По-нисък лихвен процент в САЩ
Чете се за: 00:50 мин.
Децата и онлайн разплащанията - сигурност и рискове Децата и онлайн разплащанията - сигурност и рискове
Чете се за: 02:15 мин.
ЕЦБ запази основните лихвени проценти без промяна ЕЦБ запази основните лихвени проценти без промяна
Чете се за: 01:12 мин.

Водещи новини

Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи техника за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното България очаква своите герои: Прибират се националите по волейбол след триумфа на Световното
Чете се за: 01:12 мин.
Общество
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор, най-вероятно ще се случи и с женския
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
"Дружба 2" в очакване: "Топлофикация" съобщава...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп - Нетяняху: Вой на сирени на много места в Израел
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ