Защо младите затъват в дългове?

Възрастовата граница на хората с просрочени задължения в България става все по-ниска. В рубриката "Лични финанси" на Светозар Костадинов ще получим ценни съвети как по-ефективно да управляваме месечния си бюджет.

Вижте във видеото интервюто с Лилия Димитрова, председател на Асоциацията за управление на вземания.

Хората между 25 и 30-годишна възраст са по-склонни да правят импулсивни разходи, което лесно може да доведе до вземане на заем. Социално-икономическата ситуация при тях обаче невинаги е благоприятна за поемане на дълг. Достъпът до кредити често пъти е лесен, а същевременно доходите може да са нестабилни - временна работа, сезонна, нискоквалифициран труд, отделно имат разходи за образование, а също и усещането, че може да разчитат на родителите си и не на последно място - желанието да не изостават от връстниците си.

Данните обаче показват, че младежката безработица е значително по-висока от общата. В България експертите, често посочват колко рекордно ниска е - 5.3%, но много младежи у нас и в Европа не работят, не учат. Европейският съюз работи в посока преодоляване на младежката задлъжнялост - това се случва именно с намаляване на дела на младежката безработица със средства от Европейския социален фонд плюс, за да се създадат възможности за работа, образование, стаж.

По данни на Евростат за 2024 г., но публикувани това лято, показват, че делът на младите живеещи в условия на тежки материални и социални лишения е най-висок у нас, в Румъния и Гърция. В 10 страни (Хърватия, Словения, Полша, Естония, Люксембург, Чехия, Латвия, Кипър, Ирландия, Португалия) този процент е под 3.

За същия период общия процент на младите хора между 15 и 29 години, изложени на риск от бедност или социално изключване е бил 24,1% - с 3,1 процентни пункта по-високо от този за цялото население (21,0%).

Има две-три неща, които са задължителни, независимо от възрастта що се отнася до планиране на бюджета. Увеличете доходите - ако печелите повече, ще изплатите дълговете си, ако имате такива, или въобще няма да се налага да използвате заеми. Следете разходите и съставяйте бюджет. Може да се използват приложения за тази цел. Контролирайте разходите си, независимо от приходите. Отлагайте покупки, които не са жизнено важни. Спестявайте за по-големи разходи, вместо парите да изтичат за вероятно нужни, но по-дребни покупки. Финансовата грамотност е много важна - четете повече за това как да управляваме средствата и активите си. Ако имате повече от два заема - обединете ги.