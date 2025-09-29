Любомир Ганев: Ако бяхме станали световни шампиони още първата година, нямаше с какво да ги мотивираме

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев е категоричен, че от централата работят усилено, за да осигурят необходимите условия на националния отбор.

Селекцията на Джанлоренцо Бленджини завоюва сребърните медали на световното първенство, а пред отбора вече стоят нови цели.

Много добре минаха празненствата. Момчетата се отпуснаха. Всичко завърши така, както трябваше да завърши. За да постигнеш такива резултати трябва много работа - от момчетата, треньорския щаб и федерацията. Имаме една единствена цел - да отидем на Олимпиада и да трупаме точки в ранкинга", сподели бившият волейболен национал в интервю за предаването "Денят започва".

Ганев се надява сребърните медали от Мондиала да служат като мотивация на националите.

"През последния месец преди световното първенство се опитахме да ограничим медийната експозиция. За това състезание се готвехме четири години. Имаме цел на следващото световно първенство през 2027 г. в Полша, защото то дава три квоти. Шегувах се с момчетата, че ако още през първата година станах световни шампиони, няма с какво да ги мотивираме. От федерацията сме длъжни да подсигурим нужните условия", допълни той.

Според него българите не трябва да спират с подкрепата си към младите състезатели, пред които стоят нови успехи.

"Нашият спорт ни учи да обичаме държавата. Успехът на всеки зависи от съотборника до него. За да имаме успеех като отбор, трябва да сме колектив. Момчетата разчитат един на друг, на подготовката на треньорския щаб и федерацията. Правим го за България. Имаше десетки хиляди фенове на нашия отбор. Нека да ги подкрепяме, защото го заслужават", добави Ганев.

Вижте цялото интервю във видеото.