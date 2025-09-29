Преди изборите в Чехия: Проевропейска демонстрация в Прага

Демонстрация в подкрепа на проевропейските и проукраинските партии се проведе вчера вечерта в Прага, седмица преди парламентарните избори в Чехия на 3 и 4 октомври.

Някои от участниците носеха плакати, критикуващи бившия премиер и лидер на популистката партия "Движение на недоволните граждани" Андрей Бабиш, който е сочен за фаворит на изборите.

Неговата партия обещава да намали цените на енергията, да увеличи заплатите и да намали корпоративните данъци. Партията на Бабиш е против някои екологични политики на Европейския съюз и против преразпределянето на мигранти в рамките на ЕС. Бабиш обещава да спре предоставянето на боеприпаси за Украйна.