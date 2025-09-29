БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Водната криза в Плевен: Вицепремиерът Зафиров и регионалният министър ще участват в заседание на кризисния щаб

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази
частично бедствено положение плевенска област заради безводието
Слушай новината

Ново заседание на кризисния щаб в Плевен в търсене на решение за тежката водна криза. В него се очаква да се включат вицепремирът Атанас Зафиров и регионалният министър Иван Иванов.

Миналата седмица Община Плевен получи близо 45 000 литра вода от Държавния резерв. На последното заседание на щаба стана ясно, че общият воден баланс на водните количества, подавани към града е положителен, с около 50-60 литра в секунда, но все още не са достатъчни, за да се увеличат часовете с водоподаване и облекчаване на режима. На този фон според последните данни на здравната инспекция в Плевен водата в града е годна за пиене.

Вчера в града се проведе пореден протест заради продължаващата вече 2 месеца водна криза.

#регионалният министър Иван Иванов #Плевен #атанас зафиров #водна криза

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
5
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900...
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
6
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
4
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
6
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...

Още от: Регионални

"Дружба" в очакване: "Топлофикация" съобщава графика за спиране на топлата вода и парното през зимата
"Дружба" в очакване: "Топлофикация" съобщава графика за спиране на топлата вода и парното през зимата
Десетки мотористи в Пловдив с шествие в памет на жертвите на пътя Десетки мотористи в Пловдив с шествие в памет на жертвите на пътя
Чете се за: 01:17 мин.
Близо 800 инцидента с мотористи за година, 50 загинали и над 500 ранени Близо 800 инцидента с мотористи за година, 50 загинали и над 500 ранени
Чете се за: 02:17 мин.
Протестно шествие в Плевен срещу безводието Протестно шествие в Плевен срещу безводието
Чете се за: 00:42 мин.
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“ Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
Чете се за: 01:15 мин.
Тир гори на АМ "Тракия" Тир гори на АМ "Тракия"
Чете се за: 00:20 мин.

Водещи новини

Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая Санду печели изборите в Молдова
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на президента Мая...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Водната криза в Плевен: Вицепремиерът Зафиров и регионалният министър ще участват в заседание на кризисния щаб Водната криза в Плевен: Вицепремиерът Зафиров и регионалният министър ще участват в заседание на кризисния щаб
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
"Дружба" в очакване: "Топлофикация" съобщава графика за спиране на топлата вода и парното през зимата "Дружба" в очакване: "Топлофикация" съобщава графика за спиране на топлата вода и парното през зимата
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Валежи и застудяване през новата седмица Валежи и застудяване през новата седмица
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Български триумф: Националите ни по волейбол със сребро от световното
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни
Чете се за: 07:22 мин.
Волейбол
Борислав Гуцанов: Засега няма планове за вдигане на данъците
Чете се за: 06:02 мин.
Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия"
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ