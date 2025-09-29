Водната криза в Плевен: Вицепремиерът Зафиров и регионалният министър ще участват в заседание на кризисния щаб

Ново заседание на кризисния щаб в Плевен в търсене на решение за тежката водна криза. В него се очаква да се включат вицепремирът Атанас Зафиров и регионалният министър Иван Иванов.

Миналата седмица Община Плевен получи близо 45 000 литра вода от Държавния резерв. На последното заседание на щаба стана ясно, че общият воден баланс на водните количества, подавани към града е положителен, с около 50-60 литра в секунда, но все още не са достатъчни, за да се увеличат часовете с водоподаване и облекчаване на режима. На този фон според последните данни на здравната инспекция в Плевен водата в града е годна за пиене.

Вчера в града се проведе пореден протест заради продължаващата вече 2 месеца водна криза.