Близо 800 инцидента с мотористи за година, 50 загинали и над 500 ранени

Близо 800 са инцидентите с мотористи от началото на годината. Жертвите са близо 50, а ранените над 500, показва статистиката на МВР. Какви са причините да има толкова много катастрофи с мотористи и достатъчен ли е контролът?

В края на летния сезон тази година, все повече инцидентите с участието на водачи на мотори по пътищата в страната отчитат от МВР.

Георги Бързаков – пътен експерт към Асоциацията на квалифицираните автомобилисти: "Причините високата скорост, както винаги, несъобразената с пътните условия, виждаме как на много мета повърхностния слой на асфалта се оказва такъв, че той няма достатъчно добро сцепление с грайфера на гумата и по този начин подхлъзва мотора…"

През последните години мотористи се оплакват от все по-нетолерантно отношение от водачите на автомобили.

Георги Бързаков – пътен експерт към Асоциацията на квалифицираните автомобилисти: "Едва ли не те са някаква пречка за автомобилите, когато минават между тях, въпреки че това им е позволено по закон…като навържете всички тези неща се получават едни тежки катастрофи с мотори."

Според мотористи с десетилетия опит, държавата трябва да затегне мерките срещу младите водачи на мотори и АТВ-та.

Николай Янчев - Мотоклуб - Благоевград: "Никой не може да задължи в България тези хора да сложат една обикновена каска. Каска, която ще им предпази живота. Лично моят син пострада ... без каска, но когато има едни сериозни санкции за неносенето на каска, това вече, ще е абсолютен фактор."

След промените в Закона за движение по пътищата санкциите за водачи на мотори, които са без предпазна каска са 100 лева и отнемане на 10 контролни точки. Според мотористи и експерти обаче глобата трябва да се увеличи.