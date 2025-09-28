БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Опасен рекорд: Шофьор прелетя с над 265 км/ч на АМ "Тракия"

Над 28 хиляди нарушители са засечени за превишена средна скорост само за 20 дни

Над 28 хиляди нарушители са засечени в участъците за контрол на средната скорост само за първите 20 дни от заработването на системата. Най-бързият автомобил, чийто шофьор ще бъде санкциониран, се е движил средно с 223 километра в час по магистрала "Тракия". А регистрираната най-висока моментна скорост е 266 км. ч. Предстои първите нарушители да получат електронните си фишове през следващите седмици.

Вече трета седмица 38 участъка от автомагистралите и първокласните пътища се контролират за спазването на средна скорост на движение. Данните сочат, че нарушителите рязко намаляват.

Проф. Олег Асенов, директор на Националното толуправление: "Средната линия беше около 2000 нарушения за ден. А сега виждаме, че вече средната линия намалява почти 4 пъти на около 500 нарушения, което като цяло е един хубав знак за това, че българският водач си дава сметка, че този контрол не е само контрол направен заради някого, а той е преди всичко заради хората на пътя."

Най-показателни са данните за нарушенията, които са регистрирани при пътуванията в съботно-неделните дни, когато движението през септември бележи връхните си натоварвания.

Мария Ботева, зам.-началник на отдел "Пътна полиция" - ГДНП: "Пет пъти намаление по отношение на установените нарушения първата събота и последната, а по отношение на неделните дни, намалението е със 7 пъти."

Въпреки че не е най-натоварена като брой преминали автомобили, рекордьор по нарушители си остава Северната скоростна тангента край София. Отсечката е дълга малко над 10 километра и е между Чепинци и Илиянци.

Проф. Олег Асенов, директор на Националното толуправление:"Тангентата не престава да бъде пистата на България. Аз вече така я наричам. Защото тя е първата въведена отсечка. Много хора знаят, че там има контрол на средната скорост, но въпреки това нарушителите там не намаляват. Да нарушиш и да караш със скорости над 170 - 180 км. в час, при които ти си опасен и за себе си, и за останалите участници в движението, но просто очевидно адреналина на някои хора им идва в повече."

Рекордьорът по скорост, обаче е бил нископрелитащ автомобил.

Проф. Олег Асенов, директор на Националното толупарвление: "Най-високата средна скорост е 223 километра в час по магистрала "Тракия" в района на Цалапица и този автомобил, ние експериментално вече въвеждаме и заснемане на моментна скорост, същият този автомобил на едната от контролните точки е заснет с над 265 км. в час. Този автомобил, той изминава 100 - 130 метра в секунда, дори и повече. Представете си, ако някой трябва да реагира."

На този етап шофьорът на нисколетящия автомобил ще бъде глобен само за превишаването на средната скорост.

Мария Ботева, зам.-началник на отдел "Пътна полиция" - ГДНП:"Превишението може да се превърне в парична санкция в размер на 900 лева и два месеца лишаване от право да се управлява МПС."

В "Пътна полиция" вече се обработват регистрираните до този момент нарушения, като се установяват собствениците на автомобилите и се селектират тези, които ще получат електронен фиш с глоба и тези, които трябва да получат акт, защото книжките им ще бъдат отнети.

"Трябва ли да се мери тази средна скорост?"

"Лично според мен да, би следвало да даде ефект и трябва все повече да се работи върху превенция и възможност да се намали всяка една злополука, всяко едно ПТП."

"Мисля, че има разлика наистина, има разлика, не видях някой да превишава ограничението."

В следващите седмици ще се увеличат и участъците, в които ще се контролира средната скорост.

