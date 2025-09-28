Нино Мачаидзе закри OPERA OPEN в Пловдив с мощно послание за мир

Световната звезда Нино Мачаидзе, аплодирана във всички големи оперни театри в света, пристигна в България по покана на Опера Пловдив. С нейния бляскав концерт беше закрит фестивалът OPERA OPEN и сложено началото на новия творчески сезон.
Сред ариите, които изпълни, беше и тази на Маргарита от „Фауст“ – партия, която Нино Мачаидзе дебютира буквално преди дни в операта в Лиеж. Тя изправи на крака ценителите на истински добрия вкус и качество в оперното изкуство.
Галата, дирижирана от Диан Чобанов, се превърна в едно от най-знаковите събития на сезона, чието мото е „Невидими светове“.
Пред камерата на БНТ Нино Мачаидзе сподели, че се опитва да разбере противоречивата човешка природа, способна да роди музиката на Моцарт, Пучини, Верди, но също така – да води войни, да разрушава театри и да убива деца.
Нино Мачаидзе, сопрано: „Изкуството има силата да обединява, да създава общност. Верният път винаги е мирът. Никога войната. От цялото си сърце се моля за бъдещето на децата, на света, на всички: Не трябва да умират деца. Това никога не е добре, никога не е верният път. Истински се надявам хората да осъзнаят, че мирът е по-доброто. Войните никога не са донесли нещо добро. И се моля за свят с повече мир.“