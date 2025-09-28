БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Вълна от емоции: Волейболна еуфория завладя нацията ни

Зоя Велинова
Всичко от автора
Чете се за: 07:22 мин.
Волейбол
Успехът във Филипините връхлетя като цунами цяла България

сребърните волейболисти българия бъдат тържествено посрещнати площад bdquoсв александър невскиldquo
Снимка: Столична община
Успехът във Филипините връхлетя като цунами цяла България. Емоции, еуфория, възторг, благодарност и национална гордост са само част от чувствата, които отборът ни по волейбол събуди с играта си. Четиринайсетте български момчета се бориха на терена не само за своите медали, но и за сърцата на цялата нация. Затова за българите техните сребърни медали се равняват по стойност на спечелено злато.

Хиляди се събраха на площад „Александър Невски“, за да гледат заедно финала по волейбол между отборите на България и Италия. Развълнувани българи следяха напрегнато играта на огромна видеостена.

„Страхотно, благодарим за тези преживявания, които обединиха нацията за един пореден път. Изкараха млади и възрастни хора по площадите на България, да повярваме и да възвърнем родните ценности на семейството и на подкрепата. Виждате Владо Николов и синовете му участват в нашия национален отбор. Това е нашето послание, искаме да предаваме на нашето младо поколение.“

Ива Дойчинова, журналист: „Не разбирам много от волейбол, но емоцията, която има на този площад - тези викове за България, много ме смайват, на моменти рева.“

„Много добре, просто съм във възторг - не ни се е случвало много отдавна и е голямо удоволствие.“

„Добре се справят момчетата, имайки предвид срещу кого играят, показваме най-доброто от себе си. Да имат сърце и да вярват, че могат.“

Само на километри от София, в село Горна Малина, от където е Владимир Николов, в центъра пред голям екран се събраха много местни хора, които подкрепяха отбора дори, когато губеше мача.

Иван Генков, председател на волейболен клуб „Звездец“, Горна Малина: „Няма разочаровани хора. Фактът, че след 55 години стигнахме до финал на световно по волейбол е супер. Млад отбор, бъдещето е пред тях.“

„Резултатът, който постигнахме, е изключителна гордост. Второ място в света е нещо, което до вчера дори и не сме мечтали. Това е най-прекрасното нещо, което ни обединява.“

„Те са шампиони за нас. Те ни обединиха като българи. Ние имахме нужда от това нещо и те го направиха.“

Във Варна стотици се събраха на входа на Морската градина, за да подкрепят отбора, развълнувани, че спортистите ни пишат златна страница във волейбола.

Доц. Стоян Андов, зам.-министър на младежта и спорта: „Второ място в света никак не е лошо постижение. Дори бих казал страхотно постижение. Виждаме, че има още какво да се желае, за да бъдем световен шампион, но момчетата играха достойно.“

„Щастливи сме, доволни сме. Второ място е прекрасно и децата имаха нужда да видят нещо подобно.“

„Имаме много млад отбор, но бъдещето е пред тях. Определено показаха, че има на къде да израстват и смятам, че следващите години ще покажат още по-добра игра.“

В Бургас подредените над 200 седящи места пред общината бяха недостатъчни за феновете, които до последно подкрепяха националите ни. Сред тях беше и Иван Станев, който с националния отбор на България стана бронзов медалист на Световната купа в Япония през 2007 г.

Деси Денкова: „Аз съм много горда с нашите българи и винаги ще ги подкрепям. Горда съм с това, което постигнаха, те са млад отбор, най-младият на това световно първенство. Горда съм, че съм българка.“

Явор Янчев: „Емоцията беше невероятна. Въпреки загубата, ние можем само да се гордеем с този национален отбор. Представихме се на ниво и мисля, че бъдещето пред националния отбор по волейбол е доста светло и мисля, че ще имаме много успехи в бъдеще.“

Иван Станев, бивш волейболен национал: „Не знам дали хората осъзнават в един колективен спорт какво е да си в топ 4 на света. Ние сме втори. И това, което коментираме с моите колеги е, че надявам се тази вълна, която е в момента, защото това са героите на нашето време, тези момчета. Това е най-младият отбор на това световно първенство. Дано, както се казва, да повлекат крак и все повече зали да се построят в България, все повече млади хора да заобичат спорта и да ги накараме да бъдат в тези зали.“

Пловдивчани изпълниха площад „Стефан Стамболов“ и аплодираха всяка спечелена точка, изразявайки подкрепата си с популярната за всяка публика мексиканска вълна. Сред зрителите бяха много спортисти, както и двата волейболни тима от града на тепетата – многократният шампион при жените „Марица Пловдив“ и вицешампионският тим при мъжете „Локомотив Авиа“.

Николай Бухалов, двукратен олимпийски шампион по кану-каяк: „Действително сребърните медали са нещо страхотно за този млад отбор, който виждаме тук, които действително играха страхотно, да, може да допускат грешки, но това е такова голямо състезание, виждате до какви отбори застават, както е отборът на Италия. Отборът е със страхотен потенциал и оттук нататък аз смятам, че този отбор ние ще очакваме всеки един мач с нетърпение да гледаме, защото те ще продължават да ни радват.“

Костадин Димитров, кмет на Пловдив: „В нашите очи те са шампиони, един от най-младите състави, тепърва им предстоят успехите. Един от малкото моменти, когато бяхме обединени и изживяхме всичко това заедно.“

Видеостени с много зрители пред тях имаше и в други наши градове, с огромна подкрепа и обич към българските волейболисти-герои.

