България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 05:20 мин.
Спорт
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини не успя да спре перфектно сработената машина на „Скуадра адзура“, която защити златните си медали.

финал световното първенство волейбол българия италия галерия
Снимка: БТА
България остана със сребърните медали от световното първенство по волейбол за мъже. На финала „лъвовете“ отстъпиха с 1:3 гейма пред действащия световен първенец Италия, в отделните части 21:25, 17:25, 25:17, 10:25.

За България това е втори сребърен медал в историята след този от Мондиала през 1970 г. Страната ни има и четири бронзови отличия, последното от които беше спечелено преди 19 години.

За България загубата беше първа на Мондиала във Филипините. Националите ни влезнаха в двубоя за трофея в невероятна серия от шест последователни победи, но на финала бяха спрени от значително по-опитния състав на Италия.

Студио преди мача за световната титла между България и Италия

Двубоят за златните медали в Манила на живо изгледаха малко над 15 000 зрители, изпълнили до краен предел зала Mall of Asia Arena.

Италия взе ранен аванс след успешна блокада в центъра, но националите ни не позволиха на съперника да се откъсне сериозно в резултата и равенството беше възстановено за 6:6 точки след страхотна работа в защита на Мартин Атанасов и успешна атака на Алекс Николов.

България успя да поведе за първи път в резултата за 10:9 след неуспешна атака на Матиа Ботоло. Малко по-късно поведохме с 12:10 след директна точка от сервис на капитана Грозданов. Италианците обаче успяха светкавично да изравнят за 12:12 след атака и игра по блокадата на Юри Романо.

В средата на гейма италианците успяха да се откъсна с три точки за 17:14, като с основна заслуга бяха силните начални удари на Матиа Ботоло, които затрудниха българското посрещане. Ас на Алесандро Микиелето доведе до преднина от четири точки при 21:17. До края на гейма възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини не съумяха да наваксат пасива си и отстъпиха с 21:25.


Световните шампиони започнаха по-ефективно втората част и след неуспешна атака на Мартин Атанасов поведоха с 4:2 точки. България изравни точките след осмото разиграване след зрелищна проява от втора позиция на Алекс Николов. Сервисът на Ботоло обаче отново излезе на преден план и „Скуадра адзура“ успя да поведе със 7:4, което принуди Бленджини да вземе прекъсване в опит да наруши ритъма на съперника.

Това обаче не се случи италианците успяха да отворят разлика от 5 точки (10-5). След добри изяви в защита и успешни атаки на Алекс Николов, „трикольорите“ успяха да ликвидират преднината на Италия и изравниха за 11:11.

Ролите отново се размениха и Италия на свой ред влезе в серия, която позволи на селекцията на Фердинандо Де Джорджи да отвори разлика от четири точки (15:11) .

България опита да навакса изоставането, но когато на сервис застана Романо везните рязко се наклониха в полза на Италия, която успя да поведе със 7 точки (23:16), което впоследствие се оказа достатъчна за аванс от 2:0 гейма.

Третата част започна изключително равностойно и резултатът вървеше точка за точка. Крехка преднина за България успя да осигури Мартин Атанасов след успешна атака за 11:9 точки. Александър Николов успя да изправи на крака публиката, реализирайки изключително трудна атака за 13:10, а веднага след него Аспарух Аспарухов увеличи аванса на България на четири точки след успешна блокада. Директна точка от сервис на Мартин Атанасов доведе до най-сериозната преднина на България от началото на мача изобщо, а успешен блок на Алекс Николов ни даде аванс 17:11. Националите ни успяха да задържат аванса и затвориха гейма при първата възможност за 25:17.

Италия успя първа да се откъсне в резултата за 6:3 точки в четвъртата част, а серията на тима набъбна до 5 последователни точки (8:3). В тези минути много силно за шампионите се прояви Матиа Ботоло, който успя да вдъхнови целия отбор. Бленджини опита промяна и пусна в игра Антов, който раздвижи атаката, но „трикольорите“ така и не успяха да наваксат изоставането. Нещо повече – италианците натрупаха още по-комфортен аванс и заслужиха златните медали на второ поредно световно първенство.

Студио след мача за световната титла между България и Италия

