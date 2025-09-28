Стоян Андонов: Емоцията е страхотна

Стоян Андонов сподели, че емоцията е страхотна от това, което прави националният отбор на България за мъже по волейбол на световното първенство във Филипините. Заместник-министърът на спорта стиска на състава на Джанлоренцо Бленджини да вдигне титлата на Мондиала.

Той бе сред гостите на входа на Морската градина във Варна, където говори специално пред БНТ.

“Емоцията е страхотна и днес ще бъде надявам се, дано нашите момчета станат шампиони. Дори и фактът, че днес всички сме тук да гледаме този финал, заслужава дълбок поклон. Може би ще се повторя, но 50 години не се е случвало това нещо в нашите отборни спортове, като изключим футбола през 1991“, лаконичен бе Андонов.