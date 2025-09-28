Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима

Това е най-голямата колекция, която вече близо 20 години събира нидерландецът Якоб ван Бейлен
Необичайна акция във Велико Търново. Стотици доброволци пренесоха 900 килима. Това е най-голямата колекция, която вече близо 20 години събира нидерландецът Якоб ван Бейлен.
Рано тази сутрин по тесните калдъръмени улички на стария град, от ръка на ръка, започна преместването на богата колекция от мястото, на което се съхраняваха до момента към новото им пространство.
В акцията се включиха хора от цяла България. Голямата цел на фондация “Български килими” е да бъде създаден музей, в който те да бъдат изложени, а в него да бъде разказано и показано всичко, свързано с килимарството.
Якоб Ван Бейлен - колекционер на килими:
"Те трябва да радват хората, да се гордеят българите и чужденци"
Велислава Андреева - организатор:
"Наистина нашето килимарско изкуство има над 350-годишни традиции и е безценно нематериално културно наследство, което заслужава да бъде съхранено по подобаващ начин, за да могат следващите поколения да се докоснат до него".
"Всъщност има усещане за общност и за правене на нещо хубаво"
"И се чувствам част от една общност на последователи и привърженици на идеята за национален музей".