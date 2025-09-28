Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима

Необичайна акция във Велико Търново. Стотици доброволци пренесоха 900 килима. Това е най-голямата колекция, която вече близо 20 години събира нидерландецът Якоб ван Бейлен.



Рано тази сутрин по тесните калдъръмени улички на стария град, от ръка на ръка, започна преместването на богата колекция от мястото, на което се съхраняваха до момента към новото им пространство.

В акцията се включиха хора от цяла България. Голямата цел на фондация “Български килими” е да бъде създаден музей, в който те да бъдат изложени, а в него да бъде разказано и показано всичко, свързано с килимарството.