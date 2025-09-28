4% ръст на туристите през летния сезон

4% ръст на туристите, отчитат хотелиерите от Южното Черноморие в края на сезона. Според бранша рекордният брой нощувки е задминал нивата отпреди Ковид пандемията. Това лято най-много са били чуждестранните туристи от Централна и Западна Европа. След няколко трудни години бележи възстановяване и германският пазар.

Лятото си отива, но сезонът в курорта "Слънчев бряг" продължава. В този хотел се настаняват нови групи туристи дори и в края на септември.

Александър Александров, мениджър на хотелски комплекс: "За нас летният сезон приключва около края на месец октомври. Все още нашият хотел е пълен на 100%. Така влизаме и за месец октомври за наша радост. Изпращаме един изключително добър сезон, който задмина нивата отпреди Ковид пандемията".

Стефан Георгиев, председател на Туристическа камара-Бургас:

"Най-силните пазари, както и предните години традиционно са Великобритания и Полша, които отговарят за около половината трафик на Летище Бургас. А останалите сериозни пазари са Чехия, Германия и Израел, като при Германия трябва да отбележим, че имахме очакван ръст от над 50% и имаме индикации, че той ще се получи". Лий, Великобритания: "Дойдох в България по препоръка на приятели, които ми казаха, че това е фантастично място за почивка".

Наоми, турист от Великобритания: "Никога досега не сме идвали на почивка тук. Всичко е прекрасно, плажовете са чудесни! Времето сега е приятно и с партньорът ми сме доволни".

Заради по-ниските цени от около близо 40% в края на сезона има и туристи от България.

Весела, турист: "Аз съм от Бургас и обикновено винаги в началото и в края на сезона идваме за по няколко дни, защото е много по-спокойно. Ние сме свикнали - морето сме виждали и плажа. Просто сме за почивка, релакс".

Браншът обаче остава изправен пред стар проблем – назначаването на служители от трети страни.

Александър Александров, мениджър на хотелски комплекс:

"Изключително мудна процедура. Мога да кажа, че между 8 и 11 човека наши служители, които бяха получили разрешение от Агенция по заетостта, консулската служба не им издаде визите. Без обяснения, без нищо, въпреки многобройните писма и запитвания, които изпратихме".

Въпреки предизвикателствата, очакванията на бранша за догодина са високи.

"Резервациите за следващия летен сезон вече са в ход, като най-предпочитани са пакетите ол инклузив, предлагащи всички услуги".

А летището в Бургас спира работа до април, заради ремонт на пистите.