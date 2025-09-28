Калин Гугов: Връщаме се към добрите дни на българския волейбол

Калин Гугов е на мнение, че българският волейбол се връща към своите добри дни. Един от спортните журналисти в редакцията на БНТ говори преди емблематичния финал на световното първенство между България и Италия, който БНТ 1 ще излъчи от 13:30 часа. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Гугов, който е автор на филма „Волейболно ДНК“, посветен на Александър и Симеон Николови, разказа повече за него в предаването „Денят започва с Георги Любенов“.

„Емоцията е абсолютно ясна. Такова събитие да се дава едновременно по трите национални медии, както и при колегите от Max Sport, мисля, че говори достатъчно за неговата значимост. Това, което правят момчетата от началото на шампионата, е просто феноменално. Победихме отбори, които са над нас в ранглистата. Тимове като Германия, Словения и САЩ на четвъртфинал, което със сигурност беше най-сериозният успех на този турнир. Тези момчета показват едно израстване, както и каза Владимир Николов. Аз имах удоволствието още през 2019 година да наблюдавам пет от тези момчета, когато бяха в тима до 17-годишна възраст. Тогава БНТ излъчваше едно европейско първенство, което се проведе в София. В отбора бяха Александър Николов, Стоил Палев, Георги Татаров, Венислав Антов и Борис Начев. Те са в една възрастова група, която израства години наред и това подпомага цялостния облик на отбора. Този отборен дух, който е и ключът за това феноменално представяне“, бяха първите му думи.

Той сподели и очакванията си за финала с италианците.

„На финал няма как да очакваш нещо лесно, италианците са действащият световен шампион, но това, което говорих и с други волейболни специалисти през седмицата, по-скоро това е по-добрият съперник за нас на финала, защото поляците показваха поне довчера, че доста по-отчетливо постоянна игра. Италианците имаха затруднения в груповата фаза, загубиха от Белгия с 2:3 гейма. Аз го гледах този мач и си казах, че не са кой знае какво, но Италия си е Италия и след тази загуба премина през всички с победи от по 3:0, включително и срещу Полша. Надяваме се да не покажат играта от полуфиналите, а ние да имаме по-добри изяви от това, което показахме срещу чехите. Макар и да спечелихме, имахме доста колебания и грешки от сервис.“

„България винаги е била сред волейболния елит. В последните 5,6 години изпаднахме малко от големите имена, но всеки отбор търпи такива възходи и падения, но в момента ми се струва, че с показаното тази година показваме, че оттук-нататък ни очакват много добри дни. Разбира се, основната цел, поставена от федерацията и треньорското ръководство, е участието на олимпийските игри. Следващите са в Лос Анджелис през 2028 година. Разбира се, има време дотогава, но представянето ни в момента е много важно за ранглистата и за изграждането на самочувствие. Пред този отбор с млади момчета предстоят не само един, а два олимпийски цикъла. Връщаме се към добрите години на българския волейбол“, сподели едно от лицата на спортния отдел на БНТ.

Повече от гостуването на Калин Гугов в „Денят започва с Георги Любенов“ гледайте във видеото!

Студиото ни започва в 12:25 часа по БНТ 1, а водещи ще са Тереза Мутафчиева и Радостин Любомиров. Специален гост за мача ще бъде Борислав Кьосев, член на Управителния съвет на Българска федерация волейбол. Пряко включване от Филипините ще направи президентът на федерацията Любомир Ганев.