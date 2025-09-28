БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия

БНТ 1 ще излъчи пряко финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия от 13.30 ч.

Студийната програма с водещи Тереза Мутафчиева и Радостин Любомиров започва в 12.25 ч.

Гости в студиото на БНТ за мача на годината ще бъдат Борислав Кьосев, член на Управителния съвет на Българската федерация волейбол и легендарен състезател, и бившите национали Николай Пенчев и Николай Николов.

Пряко от Филипините ще включим и президента на федерацията Любомир Ганев.

Своето мнение ще дадат още Димо Тонев, Георги Сеганов и Евгени Иванов.

Ще следим на живо всички локации в страната, на които феновете ще гледат пряко мача.

Кореспондентът на БНР в Италия Елена Шаханова ще обобщи атмосферата там.

Припомняме, че България ще играе на финал на световно първенство по волейбол за мъже за първи път от 1970 г. насам, когато страната ни губи от ГДР.



Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Мачът се излъчва от БНТ 1 съвместно с МАХ Sport 2.