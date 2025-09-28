БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ще стане ли Асен Василев лидер на "Продължаваме промяната"?

Засега той е единственият кандидат за поста

Ще стане ли Асен Василев лидер на "Продължаваме промяната"?
Снимка: БГНЕС
Общото събрание на "Продължаваме промяната" избира председател и ново ръководство на партията. Засега единственият кандидат за лидерския пост е Асен Василев. Номинации обаче могат да се правят до гласуването, което е днес.

От ПП ще приемат и промени в устава и нова политическа платформа. Решението за провеждане на този форум се взе, след като през юни Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на партията заради скандал за корупция в Столичната община.

