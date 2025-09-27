Световни имена в оперното изкуство дават старт на сезона в София

След като откри сезона си зад граница с участието си на международния оперен фестивал в Загреб, тази вечер Софийската опера го прави повторно, но този път за публиката си у нас. При това откриването в София е сравнимо с началото на сезоните на големите световни театри, защото днес на сцената излизат три оперни звезди с международна кариера. Те ще изпълнят централните партии в "Тоска" от Джакомо Пучини. А на диригентския пулт застава легендарният Даниел Орен.

Софийската опера открива сезона си със звезден блясък. Мария Хосе Сири, Щефан Поп и Клаудио Сгура са имена от афишите на големите оперни сцени. Тази вечер те ще зарадват българската публика със своето изпълнение на "Тоска".

Щефан Поп: "Откриването на сезона е най-предизвикателното от всички представления за годината за всеки певец, защото хората очакват да бъде открит сезона след дългата ваканция. Публиката няма търпение да се върне в театъра, затова и за нас това не е като всяко обикновено представление, а е нещо по-силно, защото сме наясно, че трябва да сме перфектни."

Тези елитни певци идват у нас по покана на Пламен Карталов, който е амбициран да предложи на публиката сезон като никой досега. За музикалното качество отговаря не друг, а диригентът Даниел Орен.

Даниел Орен - диригент: "Всичко в тази опера е много драматично и едновременно с това в тази музика има толкова много лиризъм и поезия. И е изумително как той постига двете неща - големият драматизъм и голямата поетичност. Аз харесвам да рисувам като художник с милиони цветове, а с Пучини ти разполагаш с милиони цветове, защото Пучини е цветове, цветове, цветове и емоции. Това е опера, която говори страшно много на моето сърце."

"Тоска" е партия, за която бленуват много сопрани. Макар да я пее от години, Мария Хосе Сири не губи интереса си към героинята си, защото геният на Пучини я е създал многопластова.

Мария Хосе Сири: "В трите действия това е различна жена, която търпи развитие, която от театъра все повече се приближава към истинския живот. Това е като филм, маестро Пучини е написал отделните сцени като на кино и винаги казвам, че "Тоска" е първият трилър, в който пея, защото това е наистина така."

Гостуването на трима големи певци на сцената на Софийската опера е само началото. Очакват ни още вълнуващи срещи с изкуството на артисти от световна величина.