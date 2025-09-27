Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството

Протестно шествие на партия "Възраждане" премина по улиците на София.

Исканията са за оставка на кабинета "Желязков", запазване на българския лев и финансова независимост, посочват от партията. Протестиращите скандираха "Оставка" пред сградата на БНБ, а след това се насочиха към сградата на Столична община, където поискаха да бъде свалено украинското знаме.



Протест имаше и във Варна, който премина през центъра на града.

Цончо Ганев, "Възраждане": "Протестът вече даже не е само за запазване на българския суверенитет, протестът е и социален беднотията, изнемогването, демографската криза. Унищожаваме нашата държава."