БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази

Исканията са за оставка на кабинета "Желязков", запазване на българския лев и финансова независимост, посочват от партията

Протест на „Възраждане“ срещу еврото и правителството
Слушай новината

Протестно шествие на партия "Възраждане" премина по улиците на София.

Исканията са за оставка на кабинета "Желязков", запазване на българския лев и финансова независимост, посочват от партията. Протестиращите скандираха "Оставка" пред сградата на БНБ, а след това се насочиха към сградата на Столична община, където поискаха да бъде свалено украинското знаме.


Протест имаше и във Варна, който премина през центъра на града.

Цончо Ганев, "Възраждане": "Протестът вече даже не е само за запазване на българския суверенитет, протестът е и социален беднотията, изнемогването, демографската криза. Унищожаваме нашата държава."

Виолета: "Писна ни да ни мачкат българския народ, писна ни да ни взимат свободата, суверенитета."

Калоян Иванов: "За референдум за запазване на българския лев, аз лично искам да го запазиме - нека има референдум, имаше подписка, ако повечето хора кажат искаме да влезем в еврозоната - добре. Това е демократичния път."

#протест "Възраждане" #протест срещу еврото #протест

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
2
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
3
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
5
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
6
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Общество

"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България срещу Италия БНТ излъчва на живо финала на Световното по волейбол: България срещу Италия
Чете се за: 00:30 мин.
България и финалът на Световното първенство по волейбол на голям екран и на стадион "Юнак" България и финалът на Световното първенство по волейбол на голям екран и на стадион "Юнак"
Чете се за: 00:47 мин.
България на финал (ГАЛЕРИЯ) България на финал (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:22 мин.
Дискусия за Европейския парламент и гласа на гражданите се проведе днес в София Дискусия за Европейския парламент и гласа на гражданите се проведе днес в София
Чете се за: 02:10 мин.
Стефан Командарев: „Няма по-голям сценарист от живота“ Стефан Командарев: „Няма по-голям сценарист от живота“
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.
Национални отбори
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол "Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Специализирана полицейска операция срещу чуждестранни нарушители на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ