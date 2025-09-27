Радостин Любомиров: Този финал е чакан 55 години и концентрира енергията на цялата страна

Българският национален отбор по волейбол се класира за първия си финал на световно първенство от 55 години насам. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се наложиха над Чехия с 3:1 гейма и ще срещнат Италия в битката за златото.

Спортният журналист на БНТ Радостин Любомиров гостува в студиото на предаването "Говори сега", за да зарадва зрителите с новината, че БНТ 1 ще излъчи финала в неделя, 28 септември, от 13:30 часа. Студийната ни програма започва в 12:25 часа. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

"Когато постигаш подобни успехи в такава възраст, какво можеш да постигнеш, когато си зрял? Този финал е чакан 55 години и концентрира енергията на цялата страна. Ние, българите, много по-емоционално гледаме на такива неща. Италианците, може би, са свикнали да играят такива двубои. Ние търсим поводи за обединение - ето го. Финалът ще бъде труден, но не невъзможен. Стискаме палци на момчетата на Бленджини. Силно се надявам да изреве български лъв във Филипините", заяви журналистът.

Вижте цялото интервю във видеото.