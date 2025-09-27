БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

Радостин Любомиров: Този финал е чакан 55 години и концентрира енергията на цялата страна

от БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Финалът на световното първенство по волейбол ще бъде излъчен пряко по БНТ 1.

радостин любомиров говори
Българският национален отбор по волейбол се класира за първия си финал на световно първенство от 55 години насам. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се наложиха над Чехия с 3:1 гейма и ще срещнат Италия в битката за златото.

Спортният журналист на БНТ Радостин Любомиров гостува в студиото на предаването "Говори сега", за да зарадва зрителите с новината, че БНТ 1 ще излъчи финала в неделя, 28 септември, от 13:30 часа. Студийната ни програма започва в 12:25 часа. Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

"Когато постигаш подобни успехи в такава възраст, какво можеш да постигнеш, когато си зрял? Този финал е чакан 55 години и концентрира енергията на цялата страна. Ние, българите, много по-емоционално гледаме на такива неща. Италианците, може би, са свикнали да играят такива двубои. Ние търсим поводи за обединение - ето го. Финалът ще бъде труден, но не невъзможен. Стискаме палци на момчетата на Бленджини. Силно се надявам да изреве български лъв във Филипините", заяви журналистът.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Говори сега

